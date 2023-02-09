En India proponen abrazar vacas por el Día del Amor y la Amistad

El Consejo de Bienestar Animal de India hizo un llamado a los ciudadanos para celebrar el Día del Amor y la Amistad abrazando a una vaca, en lugar de realizar un festejo romántico con las parejas.

De acuerdo con la dependencia de India, abrazar vacas el Día del Amor y la Amistad “traerá riqueza emocional y aumentará la felicidad individual y colectiva”.

La propuesta surgió con la intención de fomentar los valores hindúes, ya que para la religión, las vacas son animales sagrados.

India no celebra el Día de San Valentín

El Día del Amor y la Amistad es rechazado por los hindúes, ya que para ellos es una celebración extranjera; incluso algunos extremistas han intentado boicotear la fecha quemando regalos, corazones o cualquier otra cosa relacionada con este día.

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Los Hindúes intentan evitar que las personas hagan demostraciones de amor en público, y el Día del Amor y la Amistad es cuando más se presta para esta acciones ellos consideran “inmorales” debido a su religión.

Aunque no es algo que suceda en todo el país, ya que hay personas, especialmente los jóvenes enamorados que prefieren celebrar el Día del Amor y la Amistad.

¿Por qué las vacas son sagradas en India?

Se estima que en India hay mil 200 millones de cabezas de ganado, animales que son vitales en las comunidades rurales. Estos suelen ser un combinación de ganado, donde predominan las vacas.

En la mayoría de las zonas rurales de India, los animales domésticos y el ganado son considerados como parte de la familia.

En las escrituras hindúes la leche de vaca es considerada el alimento más completo porque tiene propiedades para mejorar la meditación. Además, estos animales son mansos, pacientes y calmados, uno de los valores de los hindúes.

Se estima que en India hay 150 millones de vacas y es común verlas deambular libremente por las calles del país, sin que nadie se atreva a hacerles daño. En ninguno de los mercados se vende carne de vaca ni de perro.

