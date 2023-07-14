India lanza misión histórica que busca llegar al polo sur de la Luna

La agencia espacial de la India lanzó un cohete este viernes 15 de julio que intentará aterrizar una nave espacial en el polo sur de la Luna, una hazaña sin precedentes que impulsaría la posición de la India como una potencia espacial importante, después del fallido alunizaje de hace cuatro años.

El lanzamiento Chandrayaan-3 con el cohete Launch Vehicle Mark-III (LVM3) de la Organización de Investigación Espacial de la India, tuvo lugar a las 14:35 horas de este viernes 14 de julio desde el centro de Sriharikota en el estado suroriental de Andhra Pradesh, como estaba previsto, según mostró en directo durante la cuenta atrás la ISRO dejando atrás una columna de humo y fuego.

Más de un millón de personas siguieron el despegue a la Luna

Una multitud se congregó en el centro espacial para presenciar el histórico lanzamiento y más de un millón de personas lo siguieron a través de YouTube.

"Chandrayaan-3 ha comenzado su viaje hacia la Luna. Nuestro LVM3 ha puesto ya la sonda Chandrayaan-3 en su órbita precisa en la Tierra", dijo el jefe del ISRO, Sreedhara Panicker Somanath, desde el centro de control.

El alunizaje más esperado ha comenzado

El director de la misión, P. Veeramuthuvel, señaló que "todos los parámetros son normales, incluyendo los generadores de energía y el módulo de propulsión. Nuestro viaje hacia la Luna para el alunizaje más esperado ha comenzado, y seguiremos de cerca la evolución de la nave".

23 de agosto fecha de aterrizaje

El cohete órbita la Tierra desde donde iniciará un trayecto de 384,400 kilómetros hasta la Luna, donde entrará en órbita antes de efectuar la maniobra de aterrizaje en torno al 23 de agosto, explicó el jefe del ISRO, Sreedhara Panicker Somanath.

La masa de la misión es de 3,900 kilogramos, y tendrá capacidad para operar durante un día lunar, equivalente a catorce días en la Tierra.

El tercer Chandrayaan, que significa "vehículo lunar", incluye un módulo de aterrizaje de 2 metros de altura diseñado para desplegar un rover cerca del polo sur lunar, donde se espera que siga funcionando durante dos semanas realizando una serie de experimentos.

Cuál es el objetivo de India en la Luna

El objetivo de la organización espacial india es alcanzar el inexplorado polo sur de la Luna, haciendo aterrizar una sonda en la superficie con la que espera realizar experimentos científicos y recabar datos sobre la composición mineral del satélite y la presencia de agua.

Segundo intento de India

Es el segundo intento de India de realizar un aterrizaje suave, después de que fracasara su anterior esfuerzo con el Chandrayaan-2 en 2019. Su primera sonda lunar, la Chandrayaan-1, orbitó la Luna y luego se estrelló deliberadamente en la superficie lunar en 2008.

Solo otras tres agencias espaciales, Estados Unidos, la antigua Unión Soviética y China, han aterrizado un módulo de aterrizaje en la superficie de la Luna, pero ninguno ha aterrizado cerca del polo sur lunar a dónde India intenta lograrlo.

Primera misión lunar de India

La primera misión lunar india, Chandrayaan-1, descubrió moléculas de agua en la superficie de la Luna. Once años después, la Chandrayaan-2 entró con éxito en órbita lunar, pero su vehículo se estrelló en la superficie. También debía explorar el Polo Sur de la Luna.

En aquel momento, el primer ministro de la India, Narendra Modi, elogió a los ingenieros de la misión a pesar del fracaso y prometió seguir trabajando en el programa espacial y las ambiciones de la India.

Justo antes del lanzamiento de este viernes, Modi dijo que ese día "siempre quedará grabado con letras de oro en lo que respecta al sector espacial indio".

"Esta notable misión llevará las esperanzas y los sueños de nuestra nación", afirmó en un mensaje en Twitter.

India ha gastado desde entonces unos 75 millones de dólares, equivalente a unos mil 275 millones de pesos en su misión Chandrayaan-3.

En 2014, India se convirtió en la primera nación asiática en llegar a Marte, cuando puso la sonda Mangalyaan en órbita alrededor del planeta rojo.

Tres años después, India lanzó la cifra récord de 104 satélites en una sola misión.