Se reveló la lista de los países más seguros del mundo, según el Índice de Paz Global 2023

El Índice de Paz Global 2023, efectuado por el “Institute for Economics and Peace” revela que los niveles promedio de paz mundial se ha deteriorado en un 0,42% en comparación con 2022.

Una tendencia de deterioro que lleva nueve años consecutivos y que se ha acelerado por conflictos regionales y globales, además de los disturbios civiles y la inestabilidad política que se vive en el mundo. En la edición 2023 del Índice de Paz Global, se revela un deterioro de la paz en 79 países, mientras que esta ha mejorado en 84 naciones.

Global Peace Index 2023: The average level of global peacefulness deteriorated for the ninth consecutive year, with 84 countries recording an improvement and 79 a deterioration pic.twitter.com/SNYsomyX53 — IEP Global Peace Index (@GlobPeaceIndex) June 30, 2023

¿Cuál es el país más pacífico y cúal es el más peligroso en el mundo?

En la actualidad, los principales conflictos en la región de Oriente Medio y Norte de África, además de Asia Meridional han disminuido, sin embargo se han intensificado en el África Subsahariana, Europa y la región Asia-Pacífico. De hecho Europa ha experimentado su mayor deterioro de la paz mundial.

Desde el año 2008, Islandia es el país más pacífico y seguro del mundo y en este 2023 no fue la excepción. En el extremo contrario se encuentra Afganistán que por sexto año consecutivo es el país más peligroso del mundo. Costa Rica, es el país latinoamericano mejor clasificado en el Índice de Paz Global 2023, al ocupar el puesto número 39.

Aunque Europa continúa como la región más pacífica del mundo, la guerra en Ucrania ha provocado un deterioro en las relaciones con países vecinos, además de un gasto militar. El “Viejo Continente” cuenta con siete de los diez países más pacíficos, mientras que el nivel de manifestaciones violentas, protestas y disturbios sigue siendo alto.

La edición 2023 del Índice de #Paz Global de @GlobPeaceIndex revela que el nivel promedio de paz global ha empeorado por noveno año consecutivo. En comparación con la edición anterior del índice, la paz se ha deteriorado en 79 países, mientras que la situación ha mejorado en 84. — Statista ES (@statista_es) June 29, 2023

Estados Unidos y México están muy cerca en el Índice de Paz Global 2023

No es de orgullo saber que México ocupa el puesto 136 en el Índice de Paz Global 2023, con 2,599 puntos, se sitúa entre Líbano y Libia. Sin embargo es de resaltar que Estados Unidos, una potencia económica, ocupa el lugar 131 en este índice.

Steve Killelea, presidente ejecutivo del Índice de Paz Global, señala que:“El Índice de Paz Global 2023 pone de relieve la dinámica contrastada de la militarización y los conflictos. Por un lado, la mayoría de los países están reduciendo su dependencia del ejército, mientras que, por otro, un número cada vez mayor de conflictos se están internacionalizando".

🇮🇶 19 years ago, on March 19, 2003, George W. Bush fired a deluge of bombs on #Baghdad, a violence based on lies about the possession of weapons of mass destruction.

According to 'Cost of War', #USA 🇺🇸 killed over 929,000 people in the post 9/11 wars in #Afghanistan and #Iraq. pic.twitter.com/10y9vTeSqF — Maurizio Coppola (@Mau_Ri_83) March 20, 2022

Estados Unidos enfrenta un deterioro de su tranquilidad desde hace 8 años

Estados Unidos (EU) no se encuentra en un buen sitio en el Índice de Paz Global 2023, ya que fue situado en el puesto 131, por lo que se puede considerar como un país peligroso. Por si esto no fuera suficiente su posición ha empeorado desde el año 2021 cuando ocupó el lugar 122 en el ranking 2023 de Global Peace Index.

La "Unión Americana" sigue experimentando un deterioro en su tranquilidad y es la continuación de una tendencia que comenzó en el año 2015. Cabe señalar que sus disturbios civiles ya no son el principal factor del deterioro de su paz. En este 2023, este deterioro fue impulsado por una baja en sus niveles de seguridad, particularmente en las percepciones de indicadores de criminalidad y la tasa de homicidios.