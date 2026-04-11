Histórico: Irán y Estados Unidos inician negociaciones de paz en Pakistán bajo tensión global

En un hecho que podría marcar un punto de inflexión en la geopolítica mundial, Irán y Estados Unidos iniciaron este sábado negociaciones directas en Islamabad, capital de Pakistán, según reportaron medios estatales iraníes y agencias internacionales.

Las delegaciones involucradas en las conversaciones de paz directas, están encabezadas por el presidente del Parlamento iraní, Mohamad Baqer Qalibaf, y el vicepresidente estadounidense, JD Vance, en lo que representa uno de los contactos más relevantes entre ambas naciones en los últimos años.

WATCH: 🇺🇸🇵🇰🇮🇷 U.S. Vice President JD Vance meets with Pakistani leadership in Islamabad.



Direct talks between the U.S. and Iran are expected to begin soon. pic.twitter.com/dO2OFiBb5g — Donald J Trump Posts TruthSocial (@TruthTrumpPost) April 11, 2026

De acuerdo con agencias iraníes como Fars y Tasnim, el diálogo se activó luego de los avances preliminares, además de a una reducción de ataques en el sur de Beirut, en Líbano, en referencia al conflicto con Israel. Además, la apertura de conversaciones de paz ocurre bajo una tregua de dos semanas entre Washington y Teherán, lo que ha permitido crear un ambiente propicio para el diálogo.

Fuentes citadas por CNN y la agencia EFE confirmaron que se trata de negociaciones directas, un hecho poco común dada la histórica tensión entre ambas naciones. Cabe decir que este acercamiento es considerado como un paso clave para reducir el riesgo de otra escalada militar en Medio Oriente.

¿Qué papel juega Pakistán en las negociaciones directas entre Irán y Estados Unidos?

Pakistán actúa como mediador, facilitando el diálogo entre las delegaciones de ambos países; su rol es estratégico, especialmente tras la firma de un acuerdo de defensa con Arabia Saudita en 2025, que incluye compromisos de seguridad regional. El gobierno del primer ministro Shehbaz Sharif confirmó que las conversaciones ya están en marcha, aunque sin detallar públicamente la agenda.

Aunque no se han revelado los puntos específicos, reportes indican que temas como Líbano y la liberación de fondos fueron obstáculos iniciales en las negociaciones. Analistas señalan que este diálogo podría abordar cuestiones críticas como seguridad regional, sanciones económicas y los conflictos en Medio Oriente.

¡Momento clave para la estabilidad global! El inicio de estas negociaciones directas entre Irán y Estados Unidos podría redefinir el equilibrio en Medio Oriente, además de reducir tensiones que han marcado la política internacional durante décadas; ¿Estamos ante el inicio de un acuerdo histórico o solo una pausa temporal en uno de los conflictos más complejos del mundo?

