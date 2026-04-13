Comando armado irrumpe y desata tiroteo en restaurante: un muerto y seis heridos en Nueva Jersey

Hombres armados con el rostro cubierto entraron a un restaurante de comida y dispararon dentro del local la noche del sábado; el tiroteo dejó un muerto y seis personas heridas en Union Township, Nueva Jersey, mientras clientes y empleados corrían para salvarse.

El ataque ocurrió minutos antes de las 9 de la noche sobre la Ruta 22 ; testigos relataron detonaciones continuas dentro del establecimiento, lo que provocó pánico inmediato, personas tiradas en el piso y una evacuación caótica hacia el estacionamiento.

Al llegar, policías encontraron a siete víctimas; una fue declarada sin vida en el sitio y seis más presentaban lesiones leves, mientras la zona era acordonada y comenzaba un operativo para ubicar a los responsables, quienes escaparon tras el ataque.

Ataque directo, principal línea de investigación

La Fiscalía del condado de Union confirmó que el tiroteo no habría sido al azar; las primeras indagatorias apuntan a que una de las víctimas era el objetivo, lo que sugiere un ataque dirigido, aunque el motivo exacto sigue sin confirmarse.

Hasta ahora no hay detenidos; autoridades mantienen búsqueda activa y análisis de cámaras de seguridad, además de entrevistas a testigos para reconstruir cómo ocurrió la irrupción armada dentro del restaurante.

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Personas que se encontraban en la zona describieron a medios locales una escena de caos; un conductor que terminaba un viaje cerca del lugar dijo haber escuchado múltiples disparos antes de ver a gente correr en distintas direcciones.

Familiares de trabajadores llegaron tras recibir llamadas de emergencia; uno de ellos describió el lugar como una “zona de guerra”, con clientes huyendo y personal herido dentro del establecimiento.

Strzelanina w restauracji fast-food Chick-Fil-A w New Jersey.



Kilka osób - według różnych doniesień co najmniej sześć postrzelonych, w tym jedna ofiara śmiertelna i kilka rannych - zostało poszkodowanych, gdy grupa zamaskowanych sprawców weszła do restauracji i otworzyła ogień. pic.twitter.com/WszdiNcs8M — A S _ N E W S (@as_breakingnews) April 12, 2026

Local asegurado y evidencia bajo resguardo

El restaurante permaneció cerrado y bajo resguardo durante el domingo; peritos continuaron levantando indicios, incluyendo material clasificado como riesgo biológico, mientras la investigación sigue en curso.

Autoridades estatales confirmaron el saldo de una persona fallecida y seis lesionadas; el caso continúa abierto y sin detenidos, en medio de un operativo que busca identificar y capturar a los responsables.