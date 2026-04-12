¡A todo lujo! Hallan refrigeradores, pantallas y parrillas en cárcel de Colombia donde armaban fiestas

Autoridades de Colombia hicieron una redada en una cárcel donde encontraron lujos que los presos tenían, entre ellos, droga, teléfonos celulares, parrillas para hacer asados, pantallas y hasta les permitían la entrada a mujeres para organizar fiestas.

Nelson Velásquez y la "parranda vallenata" que desató la crisis en el INPEC

Se trata de la cárcel de Itagüí, donde después de la “parranda vallenata” del cantante local Nelson Velásquez, de la cual circularon videos de la presentación realizada en el interior de la prisión, donde presuntamente había cabecillas de bandas criminales que se sientan con el gobierno de Gustavo Petro a negociar la paz.

Se conoce video de la parranda vallenata en la Carcel de Itagui con el cantante vallenato Nelson Velasquez. Se ven invitados, whisky y aguardiente en las mesas. https://t.co/bX0Zd1pQ5P pic.twitter.com/7zWP7TGZaJ — Jacobo Solano Cerchiaro (@JACOBOSOLANOC) April 9, 2026

PlayStation 5, asados y fiestas: La lista de objetos decomisados en la redada

Tras un operativo en el centro penitenciario, las autoridades decomisaron 62 refrigeradores, barriles para asados, droga, botellas de bebidas alcohólicas, tablets, computadoras, teléfonos celulares, módems de internet inalámbrico y hasta consolas de videojuegos PlayStation 5.

Daniel Gutiérrez, director del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) del gobierno de Colombia, informó que por estas irregularidades despidieron a 11 funcionarios de la cárcel.

Además, revelaron imágenes de cámaras de seguridad, las cuales muestran la entrada de cárcel de mujeres donde entraron al menos 16 autos de alta gama y presencia de civiles controlando el riesgo.

#JUDICIAL | Polémica parranda Vallenata en cárcel de Itagüí deja al descubierto que ese centro carcelario fue convertido en un hotel de lujo para criminales del ‘Tarimazo’.



Operativo sorpresa del INPEC halló 62 neveras, 11 estufas, 26 ollas eléctricas, licuadoras y sanducheras.… pic.twitter.com/HYMVW1l3GG — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) April 11, 2026

Claudia Carrasquilla, concejal de Medellín, aseguró que también entraron secuaces de los cabecillas criminales, quienes “reciben órdenes para seguir teniendo el control territorial en el municipio de Medellín” y agregó que entraron “varias mujeres que se dedican a la actividad sexual”.

La concejal pidió la renuncia del director del INPEC y del Ministerio de Justicia, “ya que no es posible que no tenga control, porque esto pasa en todas las cárceles”.

La fiesta que se realizó en la cárcel de Itagüí tuvo un costo de alrededor de 500 millones de pesos colombianos, aproximadamente 2.4 millones de pesos mexicanos, los cuales fueron pagados por los criminales conocidos por los alias “Tom”, “Pocho” y “Charry”, por la celebración de cumpleaños de uno de ellos.

Nayib Bukele reacciona: "Ahora entiendo por qué Petro critica el CECOT"

Al respecto, Nayib Bukele, presidente de El Salvador, criticó los lujos en las cárceles colombianas, luego de que Gustavo Petro, su homólogo de Colombia, despotricara contra el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), donde están detenidos líderes de la Mara Salvatrucha.

Ahora entiendo el porqué de sus críticas al CECOT: se estaba anticipando a esto.



Siempre es lo mismo; todos los que defienden delincuentes terminan teniendo una agenda oscura detrás.



Por cierto, la oferta sigue abierta. Si decide llevárselos, definitivamente la pasarán mejor en… https://t.co/AajPxNshRS pic.twitter.com/lsguTLOBmx — Nayib Bukele (@nayibbukele) April 11, 2026

“Ahora entiendo el porqué de sus críticas al CECOT: se estaba anticipando a esto. Siempre es lo mismo; todos los que defienden delincuentes terminan teniendo una agenda oscura detrás”, escribió Bukele.

Añadió que, como le ofreció a Petro, puede llevarse a los líderes de pandillas salvadoreñas a las cárceles colombianas, y comentó que si el presidente colombiano decide llevárselos, “definitivamente la pasarán mejor en sus cárceles”.

