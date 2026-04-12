VIDEO: Dos hombres fueron arrojados desde un primer piso en Argentina por pelea vecinal

Una escena de extrema violencia sacudió este viernes al sector rojo del barrio Malvina, en la ciudad General Pico, Argentina, donde una pelea vecinal en los pasillos de un edificio de la peatonal 2 de Abril terminó con dos hombre arrojados desde el primer piso.

¿Qué pasó durante la pelea vecinal en General Pico?

El episodio quedó registrado en un video que fue captado por un testigo. En las imágenes se observa primero la caída de uno de los hombres desde la planta alta hacia el suelo.

Sin embargo, la violencia no se detiene: la riña continúa en el pasillo, con varias personas involucradas. Uno de los sujetos golpea a otro con un palo en la cabeza mientras otros más intentan ayudar.

Segundos después ocurre el momento más impactante: un hombre con una playera blanca toma a la víctima que estaba siendo agredida y la arroja por encima de la baranda. El hombre cae desde el primer piso ante la mirada de vecinos que presenciaban la escena.

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BRUTAL PELEA EN LA PAMPA TERMINA CON DOS HOMBRES ARROJADOS DEL BALCÓN



ESCENA VIRAL QUE EXPONE LA VIOLENCIA EN UN BARRIO DE GENERAL PICO



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Una feroz riña entre… pic.twitter.com/EHq0T0Gb0J — ULTIMA HORA EN X (@ULTIMAHORAENX) April 11, 2026

Tras las caídas, habitantes del edificio salieron rápidamente de sus departamentos para auxiliar a los heridos que quedaron tendidos en la planta baja.

Según se aprecia en el video, al menos dos hombres serían los presuntos agresores, aunque hasta el momento no se han dado a conocer los motivos que originaron la pelea.

De acuerdo con medio locales, ya se presentó una denuncia formal y se inició una causa judicial para investigar lo ocurrido.

Mamá de 63 años dispara en CDMX para defender a su hijo tras riña

En Argentina y en México. Una mujer de 22 años de edad contó a los policías que su esposo discutió con su vecino, quien lo agredió físicamente, pero deespués la madre del sujeto salió de su domicilio con un arma de fuego en sus mano, intervino, accionó la pistola y lesionó al afectado.

Al lugar llegaron los servicios de emergencia y paramédicos del Escuadrón de Urgencias Médicas (ERUM) que llegaron al apoyo, valoraron al hombre de 28 años de edad y lo diagnosticaron con herida por arma de fuego en dorso izquierdo, por lo que fue trasladado a un hospital.

Luego de una revisión, a María Micaela "N" y Marcos "N" se les aseguró un arma corta con cinco cartuchos útiles y un cartucho percutido.

La detenida es una mujer de 63 años y su hijo, un sujeto de 33 años de edad, quienes junto con los objetos asegurados, fueron llevados ante el agente del Ministerio Público correspondiente, quien determinará su situación legal y continuará con las investigaciones del caso.