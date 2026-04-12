Donald Trump ordena bloqueo naval en el estrecho de Ormuz con “efecto inmediato”

Donald Trump, presidente de Estados Unidos, reveló que, tras las negociaciones fallidas con Irán, la Armada estadounidense bloqueará el estrecho de Ormuz e interceptará las embarcaciones que hayan pagado una cuota al régimen iraní para pasar por ahí.

Este hecho es relevante, ya que por dicha zona transita el 20% del petróleo que es consumido en todo el mundo. El estrecho había sido cerrado por Irán tras los ataques de Estados Unidos e Israel que comenzaron el 28 de febrero de 2026 y que dejaron instalaciones dañadas y la muerte del ayatola Ali Jamenei.

“Con efecto inmediato, la Armada de los Estados Unidos, la mejor del mundo, comenzará a bloquear a todos los buques que intenten entrar o salir del estrecho de Ormuz”, afirmó Trump en un mensaje compartido en sus redes sociales.

Trump advierte: No habrá paso seguro para buques que paguen peajes a Irán

El mandatario aseguró que la reunión del vicepresidente JD Vance con las autoridades iraníes tuvo acuerdos en la mayoría de los puntos, pero Irán rechazó las negociaciones sobre armamento nuclear.

“Quieren dinero y, más importante aún, quieren armas nucleares. Además, en el momento oportuno, estamos completamente preparados y nuestras Fuerzas Armadas acabarán con lo poco que queda de Irán”, sentenció Trump.

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El presidente estadounidense añadió que, sobre las afirmaciones de que Irán colocó minas en el estrecho de Ormuz y desconoce dónde están, ello se trata de una “extorsión internacional”.

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“También he ordenado a nuestra Armada que busque e intercepte a todos los buques en aguas internacionales que hayan pagado un peaje a Irán. Nadie que pague un peaje ilegal tendrá paso seguro en altamar”, afirmó el presidente.

Trump destacó que el bloqueo del estrecho de Ormuz “tomará un poco de tiempo, pero será efectivo muy pronto”, afirmó en una entrevista con Fox News.

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Trump también dijo que esperaba que los iraníes volvieran a la mesa de negociaciones y "nos dieran todo lo que queremos" tras las conversaciones del fin de semana en Islamabad, y añadió que un comentario que hizo la semana pasada sobre aniquilar la civilización iraní había contribuido a que accedieran a negociar en primer lugar.

Trump afirmó que los países integrantes de la OTAN, a quienes ha criticado por no respaldar la guerra que inició con Israel el 28 de febrero, querían ayudar con la operación en el estrecho.

