Hija de Rosa María Rubio niega acusaciones de secuestro: “Vivieron un amor inmenso”

A través de un testimonio directo difundido en plataformas digitales, Sofía, hija de Rosa María Rubio Cepeda —conocida también como Rosita Rubio—, se manifestó públicamente para rechazar los señalamientos que pesan sobre su progenitora.

La mujer es señalada por el presunto secuestro de Carlos de Jesús Aguirre Gómez, quien fuera su esposo y a quien Sofía identifica como su figura paterna desde los 6 años de edad.

Sofía defiende a su madre Rosa María ante acusaciones de secuestro tras la muerte de Carlos Aguirre

En el relato, Sofía describe que la relación entre Carlos y su madre comenzó hace décadas y que, desde el inicio, ella fue integrada al núcleo familiar con afecto. Quienes hoy encabezan las denuncias por este supuesto delito son los hijos biológicos de Carlos Aguirre, con quienes Sofía afirma haber crecido de forma cercana, compartiendo convivencias familiares y celebraciones dominicales durante gran parte de su vida.

La hija de Rubio Cepeda expuso diversas inconsistencias respecto a la acusación de privación de la libertad. Según su testimonio, Aguirre Gómez mantuvo en todo momento una vida activa y pública, ejerciendo sus funciones como director de una compañía.

Testimonio revela la relación cercana entre Sofía y Carlos

Además, señaló que el supuesto secuestrado contaba con acceso irrestricto a su dispositivo celular y realizaba viajes frecuentes, tanto en territorio nacional como en el extranjero, visitando destinos como Miami y las Bahamas, e incluso asistiendo a un Mundial de fútbol.

Sofía subrayó que estos traslados no se realizaban de forma aislada, sino en compañía de amistades, familiares y de sus propios hijos biológicos. Asimismo, mencionó que durante los periodos en los que Carlos presentó complicaciones de salud, viajó a Cleveland, Ohio, para recibir tratamiento médico, siempre bajo el cuidado constante de Rosa María. Para la joven, el comportamiento de la pareja siempre fue el de un matrimonio sólido y afectuoso, lo que contradice la versión de un encierro forzado.

Denuncias tras el fallecimiento

Un punto central en la defensa de Sofía es la temporalidad de las acusaciones. El señalamiento contra su madre surge apenas 3 meses después del deceso de Carlos Aguirre.

Ante esto, cuestionó por qué, si existía una situación de peligro real, ninguno de los denunciantes intervino o solicitó ayuda para su padre mientras este aún vivía. Aseguró que la verdad se encuentra en los registros fotográficos de la familia, donde se les ve felices y unidos junto a los hijos de Carlos.

Sofía describió a su madre como una persona dedicada al servicio de los demás dentro de la Iglesia Católica y en diversas organizaciones públicas, priorizando siempre las necesidades ajenas sobre las propias.

Ante el proceso legal y mediático que enfrentan, la joven concluyó que los hechos narrados por los acusadores no coinciden con la realidad que ella vivió cotidianamente en su hogar.