¿Cuáles son los 10 países con menos paz en el mundo en 2022?

A través del índice de Paz Global elaborado por el Instituto para la Economía y la Paz (IEP), se muestra el ránking con los países con menos paz y, por el contrario, con mayor paz en el mundo.

El analisis del estado de paz se realiza en 99.7% países del mundo de acuerdo con 23 indicadores cualitativos y cuantitativos de fuentes respetadas y lo mide en tres dominios: el nivel de Seguridad Social y Protección, el alcance del conflico nacional e internacional en curso y el grado de militarización.

De acuerdo con los resultados del Índice de Paz Global este 2022 el nivel promedio de paz global se deterioró en un 0.03%. Hay 90 países mejorando, 71 deteriorándose y dos permaneciendo estables. De igual manera, se menciona que las muertes por conflicto externo registraron un fuerte deterioro impulsado por la invasión rusa a Urania.

Guerra en Ucrania |Pexels

¿Cuáles son los 10 países con menos paz este 2022?

De acuerdo con el ranking, en las últimas 10 posiciones se encuentran:



En el puesto 154 Sudán

En el puesto 155 República Centroafricana

En el puesto 156 Somalia

Puesto 157 Irak

Puesto 158 República Democrática del Congo

Puesto 159 Sudán del Sur

Puesto 160 Rusia

Puesto 161 Siria

En el puesto 162 Yemen

Por último, en el puesto 163 Afganistán

Países con menos paz 2022|Vision of Humanity

¿Cuáles son los 10 países con mayor paz este 2022?

Por el contrario, los 10 países que tienen mayor paz son:

En el número 10 se encuentra Japón

Le sigue Singapur

En el lugar 8 se encuentra República Checa

Eslovenia

Portugal

Austria

Dinamarca

Islanda

Nueva Zelanda

En el primer lugar se encuentra Islandia

De acuerdo con el ranking, Islandia sigue siendo el país más pacífico, una posición que ha ocupado desde el año 2008. Por otro lado, por quinto año consecutivo, Afganistán es el país menos pacífico, seguido de Yemen, Siria, Rusia y Sudán del Sur.

Por último, cabe destacar que México se encuentra en la posición 137 de 163. Dos de los cinco países con los mayores deterioros en la paz fueron Rusia y Ucrania, a causa del conflicto actual.

