En Indonesia, Ebrard llamó a movilizar recursos contra la pobreza

En el marco de la Cumbre del G20 en Indonesia, el canciller Marcelo Ebrard, llamó a países en desarrollo y desarrollados a constituir fondos internacionales para atender los fenómenos de la pobreza extrema y el cambio climático, así como a incrementar los esfuerzos diplomáticos para encontrar una solución a la guerra en Ucrania.

A través de un comunicado se informó que el secretario de Relaciones Exteriores participó la noche de este lunes en una cena de trabajo convocada por el presidente de Francia, Emmanuel Macron, en la que participaron los presidentes de Sudáfrica, Ruanda, Argentina y Senegal.

La cena tuvo como objetivo identificar áreas de cooperación entre países desarrollados y emergentes, en temas como los efectos en la economía, la crisis energética y la seguridad alimentaria derivados de la guerra en Ucrania.

Fue un gusto saludar y conversar esta noche con el Presidente Macron sobre los temas principales del G20. pic.twitter.com/kUnerusn7N — Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) November 14, 2022

Durante su participación, en Bali, Indonesia el canciller Ebrard hizo un llamado a respaldar la iniciativa del presidente López Obrador –presentada en el Consejo de Seguridad de la ONU– para constituir, mediante las grandes corporaciones del mundo, un fondo internacional para sacar de la pobreza extrema a 1, 000 millones de personas que viven con dos dólares o menos al día.

“Podríamos garantizar que 1,000 millones de personas vivan muchísimo mejor en el corto plazo, esto se planteó en el Consejo de Seguridad”, expuso el secretario.

El titular de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard también llamó a los países desarrollados a cumplir con el compromiso plasmado en los Acuerdos de París de constituir un fondo de acción climática con 100,000 millones de dólares, lo cual sigue sin concretarse.

Ebrard reitera que se debe buscar una solución basada en la paz en el conflicto de Ucrania-Rusia

Sobre el conflicto en Ucrania, y en el mismo tenor de los mandatarios presentes, el secretario Ebrard reiteró la necesidad de adoptar un enfoque basado en la paz y la solución diplomática frente a los conflictos y crisis que impactan a la comunidad internacional.

Este martes iniciará la Cumbre de Líderes del G20 en Nusa Dua, Bali. En nombre del presidente Andrés Manuel López Obrador, el canciller transmitirá el mensaje de México a los jefes de Estado y de Gobierno del G20, buscando la adopción de compromisos puntuales para coordinar una respuesta global de cara a los retos presentes.

Escuchando música tradicional de Bali con admiración y respeto ,es extraordinaria . pic.twitter.com/rjwnBj9WhD — Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) November 14, 2022

Ebrard inaugura exposición en homenaje al artista mexicano Miguel Covarrubias

En Bali, Marcelo Ebrard inauguró exposición en homenaje al artista mexicano Miguel Covarrubias.

La Secretaría de Relaciones Exteriores informó que durante su primer día de trabajo en Bali, Indonesia, sede de la Cumbre de Líderes del G20 (15-16 de noviembre), el canciller Marcelo Ebrard Casaubon inauguró la exposición “Shapes in the Landscape: Covarrubias’ Bali and Mexico South”, en el Museo Pasifika de Bali, con la presencia del vicegobernador de Bali y de altas personalidades y autoridades indonesias.

A través de un comunicado, se informó que la muestra hace un homenaje al pintor y etnólogo Miguel Covarrubias, uno de los más destacados artistas mexicanos del siglo XX, cuyas obras reflejan su admiración hacia la cultura balinesa.

También, el secretario visitó el restaurante Motel Mexicola, propiedad del sinaloense Álvaro Rosales Machado, un connacional que radica en la isla desde 2015 y que ha logrado posicionar a la cocina mexicana en el gusto del público local y de los miles de turistas que visitan Bali diariamente.

El 15 de noviembre dará inicio la Cumbre de Líderes del G20 en Nusa Dua, Bali. En nombre del presidente Andrés Manuel López Obrador, el canciller Ebrard transmitirá el mensaje de México a los jefes de Estado y de Gobierno del Grupo de los Veinte, buscando la adopción de compromisos puntuales para coordinar una respuesta global frente a los retos de la actualidad.