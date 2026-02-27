¡No gastes al final de la quincena! Evita multas por el Hoy No Circula este 27 de febrero

Este viernes 27 de febrero el programa Hoy No Circula aplica de manera normal en la Ciudad de México y en municipios conurbados del Estado de México. Recuerda que esta medida fue creada con la intención de reducir los niveles de contaminación en la Zona Metropolitana del Valle de México.

De acuerdo con la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) al ser jueves, no pueden circular de 5:00 a 22:00 horas los vehículos que tengan estas características:



Engomado azul

Terminación de placa 9 y 0

Holograma 1 y 2

La restricción aplica sin importar si el vehículo es de uso particular o empresarial.

Si tu auto es foráneo y no cuenta con holograma de verificación del Valle de México, se considera como holograma 2, por lo que también debe respetar las limitaciones correspondientes al día.

Municipios del Edomex donde sí aplica el Hoy No Circula

El programa del Hoy No Circula no solo opera en la CDMX, también en 18 municipios del Estado de México que forman parte de la zona metropolitana, entre ellos:



Atizapán de Zaragoza

Coacalco

Cuautitlán

Cuautitlán Izcalli

Ecatepec

Huixquilucan

Naucalpan

Nezahualcóyotl

Tlalnepantla

Tultitlán

Valle de Chalco

Si circulas entre CDMX y alguno de estos municipios, debes tomar en cuenta las mismas reglas.

¿Qué vehículos están exentos del Hoy No Circula?

No todos los autos descansan. Este viernes sí pueden circular sin problema:



Vehículos con holograma 0 y 00

Autos eléctricos e híbridos

Motocicletas

Transporte público

Vehículos de emergencia

Unidades para personas con discapacidad (con permiso correspondiente)

Si tienes holograma 0 o 00, puedes salir sin restricciones dentro del horario habitual.

¿De cuánto es la multa por no respetar el Hoy No Circula?

No respetar el programa puede salir caro. La sanción va de 20 a 30 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA), lo que equivale a más de 3 mil pesos.

Además de la multa, el vehículo puede ser remitido al corralón, lo que implica pagar arrastre y estancia. Por eso, antes de salir, vale la pena revisar dos cosas básicas: el color del engomado y el último número de tu placa, si no quieres gastar de más en el fin de esta quincena.