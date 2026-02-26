“Hablen con la verdad”: PRI advierte a Morena que no asumirá “ningún costo político” por reforma electoral

El coordinador del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en el Senado, Manuel Añorve Baños, dejó clara la postura de su bancada frente a la iniciativa de reforma electoral impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum: el tricolor votará en contra y no asumirá “ningún costo político” por la propuesta.

“Nosotros no vamos a asumir ese costo político, que lo asuma Morena; que hable con la verdad al pueblo de México. El pueblo está despierto”, puntualizó.

El legislador sostuvo que el proyecto representa un retroceso democrático y acusó que detrás de los cambios planteados existe una lógica de concentración de poder que, en su opinión, beneficiaría directamente a Morena. Añorve emplazó al partido oficialista a “hablar con la verdad” sobre los alcances reales de la reforma y sus efectos en la representación política.

PRI compara reforma con modelo de Hugo Chávez y Nicolás Maduro

El coordinador priista reprochó que la iniciativa siga lo que consideró una senda autoritaria similar a la de Venezuela bajo Hugo Chávez y Nicolás Maduro, argumentando que los cambios permitirían una “sobrerrepresentación absoluta” de Morena y disminuirían la presencia de la oposición en el Congreso.

Añorve también criticó otras reformas impulsadas por el Ejecutivo, como las que otorgaron mayores atribuciones a las fuerzas armadas y transformaron el sistema de justicia judicial mediante elecciones populares de jueces, al considerar que han debilitado contrapesos institucionales.

En ese contexto, señaló con preocupación que esta reforma busca desmantelar instrumentos democráticos como el sistema de representación proporcional y el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP), lo que, afirmó, daría al oficialismo mayores márgenes para determinar resultados.

La oposición lanzó un guiño a la presidenta Sheinbaum pues PRI y PAN han expresado su disposición de apoyar la reforma a las pensiones del Ejecutivo Federal, que plantea reformar el artículo 127 de la Constitución con el objetivo de limitar las pensiones de altos exfuncionarios pic.twitter.com/pZt4bNA1cV — Angel Gallegos (@gallegoso) February 26, 2026

Reforma electoral y posible impacto en el INE

Uno de los puntos que más inquietud genera es el recorte presupuestal planteado para el sistema electoral. La disminución de recursos afectaría al Instituto Nacional Electoral, a los partidos y a los tribunales electorales, en un momento en el que las exigencias de fiscalización y organización de comicios son cada vez mayores.

Menos presupuesto implicaría menor capacidad operativa para el árbitro electoral, justo cuando la reforma propone ajustes en la estructura de representación legislativa y en los mecanismos de conteo de votos. La eventual eliminación de herramientas como el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) podría generar mayor incertidumbre la noche de la elección, al retrasar la difusión de tendencias oficiales.

Sobrerrepresentación y reducción del Congreso

El PRI también advirtió sobre el riesgo de que persista la sobrerrepresentación legislativa, un fenómeno que, según la oposición, ha permitido mayorías calificadas con porcentajes de votación menores. La iniciativa contempla cambios en la asignación de diputaciones y la reducción del Senado, lo que modificaría el equilibrio político en el Congreso.

PAN acusa que reforma electoral “dinamita la democracia” en México

Dirigentes del Partido Acción Nacional sostienen que la reforma “dinamita la democracia” al modificar reglas que, aseguran, han permitido alternancia y contrapesos en el país. Señalan que uno de los puntos más polémicos es el mecanismo de votación por 100 diputados, al que comparan con prácticas de “acordeón”, es decir, esquemas que podrían inducir el voto en bloque y debilitar la competencia real.

