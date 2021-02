¿Por qué piden la credencial del INE previo a la vacunación contra Covid-19?

La Secretaría de Salud explicó por qué en varios puntos de vacunación se pidiera la credencial del INE para tomarle foto, previo a recibir la vacuna contra Covid-19.

En la conferencia diaria vespertina sobre la pandemia, funcionarios explicaron que se detectó que en algunos centros de vacunación se tomaban estas fotos como una forma práctica de agilizar el proceso, pero aseguraron que ya no se pedirá, incluso, el propietario de la credencial tiene derecho a negarse a mostrarla o que le tomen alguna fotografía.

“No es necesario tomar foto de la credencial o a la persona, es un elemento que se usó para facilitar y no debe restringirse en ninguna circunstancia el acceso a la vacuna a una persona que tome la decisión que no se le tome foto a su credencial o la fotografía”.

“Toda persona tiene el derecho de decidir que no se le tome la fotografía para facilitar las cosas y que de ninguna manera se preste a mala interpretación. No vamos a seguir tomando fotografías”, puntualizaron.

¿Para qué piden la INE en la vacunación?

Debido a las malas interpretaciones que se hicieron de este mecanismo, funcionarios de salud explicaron que el pedir el INE es porque en ese documento viene la CURP, además de que permite verificar que la personas que recibirán la dosis son residentes del lugar en donde se aplican, para evitar que haya personas que se “salten las filas”.

También sirve para llevar un seguimiento, ya que al ser una vacuna con autorización de emergencia, se tienen que hacer evaluaciones de efectividad en condiciones reales y no de laboratorio.

“Se seguirán recolectando la CURP y los demás datos de seguimiento, pero no se tomará la foto de la persona la credencial. Se puede tener la cédula de la CURP pero junto con otros documentos mostrar la identidad y sitio de residencia, que es importante, dado que la asignación de la vacuna se está haciendo por territorio, nos facilita tener mejor control que las que se vacuna a las que se debe en un tiempo”, explicaron.

“Dado que la asignación de la vacuna se da por territorio, nos facilita tener mejor control de que las personas que se vacunan están las que se debe. Hemos detectado a personas que se quieren saltar la fila, supimos de casos de Cuajimalpa, que viven de Huixquilucan y se fueron a Cuajimalpa para ver si los vacunaban, no es conveniente, cada demarcación tendrá un turno”, explicaron

