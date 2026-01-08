¡Inflación en México se toma un respiro! Se ubica en 3.69% al cierre de año; qué productos bajaron y subieron de precio

¡Da un respiro al bolsillo! La inflación de México registró una ligera baja para el cierre del año 2025, siendo su nivel más bajo desde la pandemia por Covid-19 en el 2020.

Aunque la cifra de inflación bajó, sigue alejada del objetivo de Banxico, que busca ubicarla en 3% con variación porcentual; se estima alcanzarlo en el tercer trimestre del 2026.

¿Cómo está la inflación en México actualmente?

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía ( INEGI ), reveló que la inflación de México se ubicó en 3.69% en diciembre 2025, cifra menor a los 3.80% registrados en el mes de noviembre.

Por su parte, la inflación subyacente, considerada un mejor parámetro para medir los precios, incrementó a 4.33% para el penúltimo mes del año.

En diciembre 2025, el Índice Nacional de Precios al Consumidor #INPC se ubicó en 143.042 y representó un aumento de 0.28% respecto al mes anterior. Con este resultado, la inflación general anual fue de 3.69%.



Por componente, la inflación anual fue la siguiente:

▪️4.33%… pic.twitter.com/hGq837ggZS — INEGI INFORMA (@INEGI_INFORMA) January 8, 2026

Productos que bajaron y subieron de precio en México en 2025

¡A preparar la cartera! En su último reporte, el INEGI compartió la lista de productos, alimentos y servicios que subieron y bajaron de precio para el último mes del año 2025.

¿Qué productos bajaron de precio en 2025?

Papaya

Calabacita

Chile Serrano

Plátanos

Huevo

Otros productos que bajaron su precio en 2025 son: Verduras y legumbres, papa y otros tubérculos, así como, productos para el cabello, pollo y los detergentes.

¿Qué productos subieron de precio en 2025?

Por su parte, los servicios, alimentos y productos que subieron de precio en México en diciembre 2025 son:



Tomate verde

Transporte aéreo

Servicios turísticos en paquete

Vino de mesa

Autobuses foráneos

Entre otros productos están: Leche pasteurizada y fresca, vivienda propia, refrescos envasados, loncherías, fondas, torterías y taquerías, así como, restaurantes y similares.

¿Cómo impacta la inflación a los mexicanos?

El aumento de la inflación en México puede ser provocado por las fluctuaciones de la demanda de bienes y servicios, así como por los cambios en los costos y suministros disponibles como materias primas, energía, salarios y otros. También se debe al crecimiento de la oferta monetaria.

Este aumento puede tener varias afectaciones importantes en la economía de los mexicanos, ya que puede provocar:

Aumento del costo de bienes y servicios; alimentos, transporte, electricidad o gas.



Reducción del poder adquisitivo

Endeudamiento y menor capacidad de ahorro

Impacto en negocios

Efectos macroeconómicos

Recordemos que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) es quien da a conocer los resultados índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC). Su objetivo es medir la variación de los precios de una canasta de bienes y servicios representativa de los hogares mexicanos.