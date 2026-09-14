“Me voy a ir": Vanelly revela qué pasó con las tandas y las acusaciones de fraude en Nuevo León

La influencer Vanelly Zavala, quien fue señalada de supuesto fraude al organizar tandas en Juárez, Nuevo León, y no pagar adeudos, reapareció en público y desmintió los rumores sobre su muerte, luego de que en redes sociales circularan esquelas con su fotografía y hasta la dirección de una funeraria.

¿Qué pasó con Vanelly Zavala y el presunto fraude de las tandas?

Valnelly Zavala recaudaba el dinero para las tandas, pero en días recientes, dejó de responder a varios de los participantes cuando ellos reclamaban su dinero. No obstante, en entrevista con Info7, la organizadora rechazó que se haya robado el dinero y aseguró que tuvo problemas personales, por lo que decidió irse y desconectarse de todo, incluso de su familia, por lo que salió de la ciudad y apagó su teléfono celular.

“Dije: ‘Me voy a ir’, pero nunca me pasó por la cabeza irme con el dinero de las tandas. Entonces yo rentaba otra casa, el lunes yo agarré mi camioneta y dije: ‘No quiero saber nada’. Yo apagué mi celular y no supe nada. No sabía absolutamente nada. En eso prendo mi celular y mensajes y llamadas, y me doy cuenta”, comentó.

La respuesta de la influencer tras las esquelas falsas sobre su muerte

Vanelly aseguró que, cuando estaba incomunicada, su equipo comenzó a informar que se “había ido”, sin brindar más detalles, por lo cual pedía no depositar más dinero.

Días después, las personas comenzaron a difundir las esquelas con su foto, en las cuales señalaban que había fallecido. Incluso la funeraria que mencionaban en dichas esquelas tuvo que desmentir las imágenes y rechazar cualquier relación con la mujer.

“Todo eso me dio mucho miedo, entonces el pasado miércoles es cuando dicen que yo me había desvivido, porque es algo muy penado. Yo no fui la que hizo esa foto, entonces. Por eso, ahorita, anda toda esa nota ahí”, señaló.

Añadió que, al enterarse de lo que pasó, entró en crisis al ver las amenazas que recibía. Refirió que no podía acercarse a su casa por temor a que le hicieran algo.

¿Por qué están congeladas las cuentas de la organizadora de tandas en Juárez?

Sobre el dinero de las tandas, explicó que actualmente existen pagos pendientes y que una cuenta se encuentra congelada por las denuncias que recibió. Aseguró que busca regularizar la situación una vez que pueda disponer de los recursos.

Con información de Esmeralda Valdez.