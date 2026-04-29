¿Pagar por amor? La polémica “tanda de novios” de influencer regia y sus peligros

¡Se volvió viral! Una joven de Nuevo León llamada Escarleth Palacios se volvió tendencia en redes sociales por crear a famosa "tanda de novios".

La regiomontana conocida por sus bailes y su estilo de vida en TikTok, decidió llevar el concepto de "tanda" a un nivel jamás antes visto: mezclarla con el amor.

La propuesta es simple pero algo costosa, y ha puesto sobre la mesa el debate sobre qué tan ético, y seguro, es este tipo de intercambios.

¿Cómo funciona la "tanda de novios" de Escarleth?

La dinámica propuesta por la influencer consiste en que cinco personas tengan la oportunidad de ser sus novios por siete días. Para entrar al sorteo, los interesados deben realizar una aportación de 2 mil 500 pesos a la semana durante un periodo de cinco semanas. Al final, cada participante habría desembolsado un total de 12 mil 500 pesos.

Lo que ha levantado muchas dudas es que Escarleth no ha detallado qué incluyen esos siete días, cuáles son las reglas de convivencia o si el dinero será reembolsado de alguna forma.

¿Quién es Escarleth Palacios, la influencer que propuso la "tanda de novios"?

Escarleth es una influencer mexicana que ha construido su comunidad a base de tendencias y contenido de su estilo de vida.

Esta "tanda" ha dividido a su audiencia: mientras unos lo ven como una oportunidad, otros cuestionaron su propuesta.

¿Cuáles son los riesgos de las famosas "tandas"?

Respecto a las "tandas", la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF) mencionó que son esquemas de ahorro informal que ponen en peligro tu capital. Al no ser instituciones financieras reguladas, no existe un contrato que te proteja si el organizador desaparece con el dinero.

En el caso de la tanda de Escarleth, no hay una figura legal que garantice que el "premio" se cumpla o que el dinero se administre correctamente, lo que deja a los participantes totalmente desprotegidos ante un posible incumplimiento.

El peligro de los esquemas piramidales

La CONDUSEF también advierte que muchas de estas dinámicas en redes sociales suelen disfrazar estructuras piramidales como la "Flor de la Abundancia" o "Mandala". Estos sistemas prometen multiplicar tu inversión, pero requieren que siempre entre gente nueva para sostenerse.

Cuando la cadena se rompe, los que aportaron al final pierden todo.

La CONDUSEF recuerda que no puede defenderte si tienes problemas en una tanda o pirámide, ya que no son figuras reconocidas por la ley.

Antes de depositar para una de estas tandas, piensa en los riesgos dos veces.