INM publica lista de personas que se encontraban durante el incendio en estancia para migrantes en Ciudad Juárez
El INM dio a conocer la lista de personas que se encontraban al momento del incendio en la estancia para migrantes en Ciudad Juárez en donde hubo 39 víctimas
Ciudad de México. El Instituto Nacional de Migración (INM) dio a conocer la lista preliminar los nombres de las personas extranjeras que se encontraban en la estancia provisional para migrantes de Ciudad Juárez, Chihuahua, donde se originó el incendio la noche de este lunes, con el fin de que los familiares de las víctimas conozcan si alguno de los suyos se encontraba en la enstancia del INM.
Autoridades de INM realizaron un recorrido por distintos hospitales en los que fueron internadas las víctimas para su atención inmediata, la cifra de muertes fue actualizada y se confirmaron 38 decesos.
🚨#URGENTE | Revelan #video del momento previo al #incendio en las instalaciones del #INAMI en #CiudadJuárez— Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) March 28, 2023
39 #migrantes perdieron la vida en el incidente. https://t.co/MAx39CtP4Z pic.twitter.com/B7r5kLyKXK
A continuación se proporcionan los nombres y la nacionalidad de las personas hospitalizadas publicados por el INM:
Guatemala
1. Bacilio Sutuj Saravia
2. Byron López Xol
3. Cristian Vidal Alexander Ventura Sacalxot
4. Cruz Ernesto Chich Marroquín
5. Diego Sau Guarchaj
6. Diego Tzaj Ixtos
7. Edwin Gilberto Ixpertay Macario
8. Eliseo Gutiérrez Valdez
9. Elvis Adelmar Pérez Esteban
10. Enrique Coy Pop
11. Eyner Anibal García Dieguez
12. Fernando Pu Castro
13. Francisco Gaspar Rojche Chiquival
14. Francisco Javier Sohom Tzoc
15. Gaspar Josue Cuc Tzinquin
16. Gaspar Santiago Ixcotoyac Tum
17. Juan Fernando Quiñonez Montejo
18. Kevin Estuardo Cardona Lopez
19. Manuel Alexander Chox Tambriz
20. Marco Antonio Lucas Paiz
21. Marcos Abdon Tziquin Cuc
22. Miguel Rojche Zapalu
23. Miguel Sebastian Pedro Mateo
24. Raymundo Quib Tzalam
25. Roberto González Hernández
26. Rubbelsy Manrrique Pérez Rodríguez
27. Santiago Caal Tzul
28. Wilson Alexander Juárez Hernández
Honduras
1. Brayan Orlando Rodríguez Funes
2. Cristhian Javier Carranza Toro
3. Dikson Aron Córdova Perdomo
4. Edin Josué Umaña Madrid
5. Higinio Alberto Ramírez Torres
6. Jesús Adony Alvarado Madrid
7. José Alfredo Hernández Muñoz
8. José Ángel Ceballos Molina
9. José Armando Rivera Muñoz
10. Juan Carlos De Jesús Gómez
11. Juan Carlos Trochez Aguilar
12. Oscar Danilo Serrano Ramírez
13. Oscar Pineda Torres
Venezuela
1. Carlos Eduardo Rodríguez Cordero
2. Masculino Desconocido Sin Identificar
3. Eduardo De Jesús Carballo López
4. Jeison Daniel Catari Rivas
5. Jesús Eduardo Velásquez Perdomo
6. Joel Alexander Leal Peña
7. Orangel José López Guerrero
8. Orlando José Maldonado Pérez
9. Oscar José Regalado Silva
10. Rafael Mendoza Mendoza
11. Rannier Edelber Requena Infante
12. Samuel José Marchena Guilarte
13. Stefan Arango Morillo
El Salvador
1. Andrés Fernando Calderón Carbajal
2. Brayan Eduardo Flamenco Quinteros
3. Carlos Alberto Pacheco Gutiérrez
4. Daniel de Jesús Varela Ramírez
5. Enrique Alfonso Melara Rivera
6. Inmer Onesi Molina Hernández (Hospital de la familia Femap)
7. José Amílcar Portillo Solórzano
8. José Pedro Rivera García
9. Marvin Armides García Pacheco (IMSS 6)
10. Milton Alexis Melara Melgar
11. Misael Antonio Aguilar López
12. Roberto Antonio Henríquez Evangelista
Colombia
1. Julián David Villamil Arévalo
Ecuador
1. Jorge Luis Tumbaco Santiestevan
INM cubrirá gastos funerarios de migrantes que murieron en el incendio
El INM informó que se coordinará con la Fiscalía General de Justica (FGR) y la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) para proporcionar información, testimonios y pruebas para esclarecer la verdad sobre el incendio, además el Instituto ofreció cubrir los gastos funerarios de los migrantes extranjeros que perdieron la vida en el siniestro. También el comisionado del INM dijo que apoyará a los afectados con asistencia, así como con la entrega de una Tarjeta de Visitante por Razones humanitarias que garantiza su atención hospitalaria.