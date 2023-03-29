INM publica lista de personas que se encontraban durante el incendio en estancia para migrantes en Ciudad Juárez

Ciudad de México. El Instituto Nacional de Migración (INM) dio a conocer la lista preliminar los nombres de las personas extranjeras que se encontraban en la estancia provisional para migrantes de Ciudad Juárez, Chihuahua, donde se originó el incendio la noche de este lunes, con el fin de que los familiares de las víctimas conozcan si alguno de los suyos se encontraba en la enstancia del INM.

Autoridades de INM realizaron un recorrido por distintos hospitales en los que fueron internadas las víctimas para su atención inmediata, la cifra de muertes fue actualizada y se confirmaron 38 decesos.

A continuación se proporcionan los nombres y la nacionalidad de las personas hospitalizadas publicados por el INM:

Guatemala

1. Bacilio Sutuj Saravia

2. Byron López Xol

3. Cristian Vidal Alexander Ventura Sacalxot

4. Cruz Ernesto Chich Marroquín

5. Diego Sau Guarchaj

6. Diego Tzaj Ixtos

7. Edwin Gilberto Ixpertay Macario

8. Eliseo Gutiérrez Valdez

9. Elvis Adelmar Pérez Esteban

10. Enrique Coy Pop

11. Eyner Anibal García Dieguez

12. Fernando Pu Castro

13. Francisco Gaspar Rojche Chiquival

14. Francisco Javier Sohom Tzoc

15. Gaspar Josue Cuc Tzinquin

16. Gaspar Santiago Ixcotoyac Tum

17. Juan Fernando Quiñonez Montejo

18. Kevin Estuardo Cardona Lopez

19. Manuel Alexander Chox Tambriz

20. Marco Antonio Lucas Paiz

21. Marcos Abdon Tziquin Cuc

22. Miguel Rojche Zapalu

23. Miguel Sebastian Pedro Mateo

24. Raymundo Quib Tzalam

25. Roberto González Hernández

26. Rubbelsy Manrrique Pérez Rodríguez

27. Santiago Caal Tzul

28. Wilson Alexander Juárez Hernández

Honduras

1. Brayan Orlando Rodríguez Funes

2. Cristhian Javier Carranza Toro

3. Dikson Aron Córdova Perdomo

4. Edin Josué Umaña Madrid

5. Higinio Alberto Ramírez Torres

6. Jesús Adony Alvarado Madrid

7. José Alfredo Hernández Muñoz

8. José Ángel Ceballos Molina

9. José Armando Rivera Muñoz

10. Juan Carlos De Jesús Gómez

11. Juan Carlos Trochez Aguilar

12. Oscar Danilo Serrano Ramírez

13. Oscar Pineda Torres

Venezuela

1. Carlos Eduardo Rodríguez Cordero

2. Masculino Desconocido Sin Identificar

3. Eduardo De Jesús Carballo López

4. Jeison Daniel Catari Rivas

5. Jesús Eduardo Velásquez Perdomo

6. Joel Alexander Leal Peña

7. Orangel José López Guerrero

8. Orlando José Maldonado Pérez

9. Oscar José Regalado Silva

10. Rafael Mendoza Mendoza

11. Rannier Edelber Requena Infante

12. Samuel José Marchena Guilarte

13. Stefan Arango Morillo

El Salvador

1. Andrés Fernando Calderón Carbajal

2. Brayan Eduardo Flamenco Quinteros

3. Carlos Alberto Pacheco Gutiérrez

4. Daniel de Jesús Varela Ramírez

5. Enrique Alfonso Melara Rivera

6. Inmer Onesi Molina Hernández (Hospital de la familia Femap)

7. José Amílcar Portillo Solórzano

8. José Pedro Rivera García

9. Marvin Armides García Pacheco (IMSS 6)

10. Milton Alexis Melara Melgar

11. Misael Antonio Aguilar López

12. Roberto Antonio Henríquez Evangelista

Colombia

1. Julián David Villamil Arévalo

Ecuador

1. Jorge Luis Tumbaco Santiestevan

INM cubrirá gastos funerarios de migrantes que murieron en el incendio

El INM informó que se coordinará con la Fiscalía General de Justica (FGR) y la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) para proporcionar información, testimonios y pruebas para esclarecer la verdad sobre el incendio, además el Instituto ofreció cubrir los gastos funerarios de los migrantes extranjeros que perdieron la vida en el siniestro. También el comisionado del INM dijo que apoyará a los afectados con asistencia, así como con la entrega de una Tarjeta de Visitante por Razones humanitarias que garantiza su atención hospitalaria.