¿Qué es la inocuidad de los alimentos? La FAO proclamó un día mundial

Hoy es el Día Mundial de la Inocuidad de los Alimentos. La FAO proclamó un día mundial, sobre este tema con el fin de reducir las enfermedades transmitidas por los alimentos.

¿Qué es la inocuidad de los alimentos? De acuerdo a los expertos, la inocuidad de los alimentos es la ausencia -a niveles seguros y aceptables- de peligro en los alimentos que puedan dañar la salud de las consumidoras y los consumidores.

Solo los alimentos inocuos satisfacen las necesidades alimentarias y contribuyen a que todas las personas tengan una vida activa y saludable. No existe seguridad alimentaria sin inocuidad de los alimentos.

Los peligros transmitidos por los alimentos pueden ser de naturaleza biológica, química o física y con frecuencia son invisibles a nuestros ojos. Se tratan de bacterias, virus, parásitos o sustancias químicas perjudiciales (por ejemplo: residuos de pesticidas).

Alimentos inocuos y salud

La inocuidad de los alimentos contribuye a una vida saludable, una economía saludable, un planeta saludable y un futuro saludable.

¿Qué papel juegan los sistemas nacionales de control de los alimentos 🍲🍎🍊cuando se trata de proteger la salud de los consumidores?



Todas las personas tienen derecho a una alimentación inocua, nutritiva y suficiente. Cuando los alimentos no son inocuos, los niños y niñas no pueden aprender y las personas adultas no pueden trabajar. Por ende, el desarrollo humano se ve truncado.

Los alimentos contaminados causan más de 200 enfermedades, que van desde la diarrea hasta el cáncer. Actualmente, se calcula que casi una de cada diez personas en el mundo se enferma después de comer alimentos contaminados. Casi un tercio (30%) de todas las muertes por enfermedades de transmisión alimentaria se producen en niños menores de 5 años.



Las cifras

-Se estima que cada año enferman en el mundo unos 600 millones de personas -casi 1 de cada 10 habitantes- por ingerir alimentos contaminados y que 420 mil mueren por esta misma causa.

-Los niños menores de 5 años soportan un 40% de la carga atribuible a las enfermedades de transmisión alimentaria.

-Los alimentos insalubres generan un círculo vicioso de enfermedad y malnutrición, que afecta especialmente a los lactantes, los niños pequeños, los ancianos y los enfermos.

¿Qué hacer para contribuir en esta fecha?

Este día mundial de la inocuidad de los alimentos es una oportunidad para fortalecer los esfuerzos para reducir el riesgo de enfermedades transmnitidas por alimentos y garantizar que los mismos sean inocuos.

Todos los eslabones de la cadena productiva tenemos un rol que desempeñar, desde la granja hasta la mesa, para asegurarnos de que los alimentos que comemos sean seguros y no dañen nuestra salud.

Tu puedes contribuir a la prevención de estas enfermedades mediante la adopción de prácticas seguras de manipulación de alimentos .