¡Inolvidables! Estas son las bodas más polémicas en la historia de la realeza británica

Cuando se realiza una boda real los ojos del mundo se voltean para ver todo lo que pasa, especialmente cuando están envueltas en algún tipo de escándalo, por lo que te dejamos cuáles han sido las bodas más polémicas en la realeza británica.

Desde la boda de la reina Isabel II hasta la del príncipe Harry, sin olvidar la de sus papás, se volvieron el centro de atención de todo el mundo, por lo que no estuvieron exentas de algunos tropezones.

La accidentada boda de la reina Isabell II y Felipe de Edimburgo

La reina Isabel II y Felipe de Edimburgo se casaron en la Abadía de Westminster, donde se realizan la mayoría de las bodas reales británicas, tuvieron dos mil invitados, entre ellos monarcas de otros países y presidentes.

La boda de la reina Isabel II fue transmitida por la BBC radio y 200 millones de personas en el mundo la escucharon.

Debido a las medidas de racionamiento implementadas después de la Segunda Guerra Mundial, la entonces princesa tuvo que usar cupones de racionamiento de ropa para pagar su vestido.

|The Royal Family

Otro imprevisto durante su boda fue cuando se rompió la tiara de diamantes de su abuela que utilizaría para llegar al altar, sin embargo, el joyero se apresuró a repararla ya que era tradición que la mujeres que se casaban la utilizaran.

Otra polémica en la boda que se generó en la boda, fue que las hermanas de Felipe fueron invitadas ya que estaban casadas con alemanes sospechosos de simpatizar con el nazismo.

La ceremonia de Lady Di y Carlos, la boda del siglo

La princesa Diana, o Lady Di como era conocida, y Carlos se casaron el 29 de julio de 1981, considerada la boda del siglo debido a que mil millones de personas siguieron la transmisión en vivo a través de televisión y radio, además de las miles que siguieron al ruta desde el palacio de Buckingham hasta la Catedral de St Paul en Londres.

La princesa fue la primera mujer inglesa en casarse con un heredero al trono durante 300 años. También rompió con la tradición de utilizar la tiara de la realeza en su boda, ya que Diana portó una tiara de diamantes de su familia.

|Getty Images

En noviembre de 1995, Lady Di concedió una entrevista televisiva durante la cual habló de su infelicidad en su vida personal y las presiones de su papel público. Lady Di y Carlos se divorciaron el 28 de agosto de 1996.

¿Cuál fue la última boda en la familia real británica?

La última boda celebrada en la realeza británica fue la de Meghan Markle y el príncipe Harry, hijo de Lady Di y Carlos, quienes se casaron el 19 de mayo de 2018 en el castillo de Windsor.

Su relación se vio envuelta en polémica desde el principio, debido a que su noviazgo y posterior matrimonio ocurrió muy rápido, luego ambos decidieron renunciar a sus deberes reales, finalmente Harry publicó un libro donde contó varios secretos de la familia real.

