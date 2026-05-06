¿Rompió la primera regla? Directora de primaria lideraba “club de la pelea” infantil en EU

“La primera regla del club de la pelea es: no hablar del club de la pelea”, pero la que organizaba este club tendrá una sanción mínima luego de animar a casi una veintena de sus alumnos a golpear a un menor de apenas 13 años de edad.

Quién es Mary Tracy Morrison y de qué se le acusa

Se trata de Mary Tracy Morrison, directora y dueña de una escuela primaria en Arkansas, Estados Unidos, quien no sólo animó a 18 estudiantes a golpear a uno de sus compañeros, sino que además grabó el ataque en video.

La directora enfrenta 11 delitos graves y 19 cargos menores, después de que en abril de 2025 fuera arrestada. Morrison se declaró culpable de un cargo grave por permitir abuso infantil y de cuatro cargos menores por contribuir a delincuencia de menores.

🚨#BREAKING



STUDENT FIGHT CLUB #ARKANSAS Mary Tracy Morrison -- the owner and director of The Delta Institute for the Developing Brain (ABA FACILITY) -- in 2025 ... after video showed a horrific gathering where a child was forced to sit on the floor in a circle of 18 other… pic.twitter.com/SwYMe1vFWj — MəanL¡LMə♡₩ (@MeanLILMeoW) May 6, 2026

La madre de la víctima reportó el abuso el 17 de abril de 2025 en la Oficina del Sheriff del Condado de Craighead. Denunció maltrato mental y físico contra su hijo en la primaria Engage School y The Delta Institute for Developing the Brain, en Jonesboro, ciudad ubicada a unos 112 kilómetros al norte de Memphis, cerca de la frontera entre Arkansas y Tennessee.

Sonia Hagood, fiscal, señaló a Morrison como la “cabecilla” de “un club de pelea infantil”, durante la primera comparecencia de la detenida.

El video que revela el club de pelea infantil en la escuela Engage School

Ayudantes del sheriff obtuvieron una orden de registro y confiscaron audio y video de las cámaras escolares. Un detective revisó las grabaciones y halló evidencia clave con la víctima y Morrison. La directora instruyó al niño para que se sentara en el suelo, rodeado por un círculo de 18 estudiantes y ella misma.

Morrison ordenó a los estudiantes poner las manos sobre el niño en el centro del círculo. Videos la muestran gritándole al menor y golpeándolo con un objeto desconocido. El niño permaneció allí 30 minutos mientras ella lo reprendía constantemente. Observó cómo muchos alumnos lo golpeaban, pateaban y estrangulaban.

Cuál es la condena de la directora por el abuso infantil en Arkansas

En un momento, Morrison chocó las palmas a un estudiante y mostró placer tras ver cómo estrangulaban a la víctima. También preguntó a un alumno si el niño lo había burlado, luego de que lo golpeara fuerte. Ese estudiante regresó y estranguló al menor nuevamente.

Recientemente, Tracy Morrison llegó a un acuerdo con la fiscalía para pasar sólo 30 días en prisión, seguidos de 120 días de arresto domiciliario, después de que se declaró culpable de un delito de permitir maltrato infantil y cuatro delitos menores.

