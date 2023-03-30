¿Bombardeo de nubes en CDMX provocó intensas lluvias? Esto dijo Claudia Sheinbaum

Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de la Ciudad de México (CDMX) aclaró si la presencia de las intensas lluvias y caída de granizo que provocó caos en la capital del país son producto del bombardeo de nubes que inició el pasado 28 de marzo.

A través de conferencia de prensa, Claudia Sheinbaum dijo que efectivamente el bombardeo de nubes, una técnica aplicada ante la escasez de lluvia y agua en distintos estados, comenzó en el Valle de México el pasado martes 28 de marzo; sin embargo, negó que las recientes precipitaciones se generaran mediante esta tecnología.

Sheinbaum explicó que existen dos fenómenos que ocurren en ciudades como la capital del país, “uno evidentemente es la lluvia que se da por eventos meteorológicos, y la segunda, particularmente el granizo, tiene que ver con la isla de calor”, dijo la jefa de Gobierno al esclarecer que estos eventos no estuvieron relacionados con el bombardeo de nubes.

En ese sentido, la mandataria capitalina expresó que las fuertes lluvias y caída de granizo en la CDMX fueron resultado del fenómeno de isla de calor, que se da cuando el pavimento se calienta y la superficie emite calor, lo que luego se mezcla con el gradiente en la atmósfera.

¿Qué es el bombardeo de nubes, la técnica que emplea la CDMX ante posible sequía?

El bombardeo de nubes es una técnica 100% mexicana que consiste estimular las nubes con un mayor registro de humedad a través de un proceso químico que implica la dispersión de sustancias como el yoduro de plata con el fin de aumentar su capacidad de precipitación.

Esta técnica, también conocida como “siembra de nubes”, se encuentra a cargo del personal de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y busca estimular las lluvias en el Sistema Cutzamala, Valle de Bravo y El Bosque, con el fin de poder mitigar los efectos de la sequía en la capital del país.

La estrategia operará con la colaboración de una aeronave King Air 350i y se lleva a cabo a partir del martes 28 de marzo, hasta el domingo 7 de mayo de 2023.

Así es el bombardeo de nubes en la CDMX|Twitter/Sedenamx

El avión de la Sedena, utilizado para el bombardeo de nubes, es equipado con un sistema de aspersión y, de acuerdo con la Secretaría de Defensa, “esta innovación tecnológica es altamente eficaz para el propósito, buscado aún en las condiciones precarias de las nubes del desierto”.

Cabe destacar que además de ser un procedimiento 100% mexicano, también es “amigable al medio ambiente”, por lo que se espera que las nubes se vuelvan más pesadas y provoquen lluvias en la zona.