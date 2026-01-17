El programa Hoy No Circula este sábado 17 de enero de 2026 estará vigente en la Ciudad de México (CDMX) y Estado de México (Edomex), por lo que algunos vehículos tendrán que suspender su circulación durante el día.

Con esta medida, las autoridades ambientales buscan reducir las emisiones contaminantes, pero aquellos conductores que no cumplan con la norma serán multados.

Hoy No Circula sabatino 17 de enero de 2026 ¿qué autos descansan?

Entérate cómo aplicará el Hoy No Circula este fin de semana y qué vehículos no circulan, los horarios de restricción, así como las excepciones vigentes para el 17 de enero de 2026.

Si planeas salir de viaje o tienes que ir a trabajar, contempla que antes de salir de casa, debes consultar si tu automóvil puede o no circular. Los vehículos que tendrán que descansar con los que tengan:



Holograma 1



Terminación de placa

1, 3, 5, 7 y 9



Holograma 2

El programa Hoy No Circula del sábado 17 de mayo incluye a vehículos con holograma 1 terminación NON. |Sitio oficial Sedema

¿En qué horario se activa el Hoy No Circula?

El Hoy No Circula quedó establecido de la siguiente manera por ser el tercer sábado de cada mes, de acuerdo con el calendario oficial de la Secretaría del Medio Ambiente capitalina.

El horario en que se implementa esta medida ambiental es de las 05:00 horas a las 22:00 horas.

Autos exentos del Hoy No Circula sabatino 17 de enero de 2026

Los automóviles que están exentos de las restricciones vehiculares por el Hoy No Circula deben tener Holograma 0 y Holograma 00.

De acuerdo con el Artículo 47 del Reglamento de Tránsito de la CDMX, los automóviles que están exentos de las restricciones, son:

Vehículos de emergencia

Vehículos que utilizan tecnologías sustentables

Vehículos de transporte escolar

Vehículos de servicios funerarios

Vehículos de servicio particular que transporten o que sean conducidos por personas con discapacidad que cuenten con la autorización o placa de matrícula

Vehículos que cuya situación acredite una emergencia médica

Costo de la multa por incumplir el Hoy No Circula

Los conductores de vehículos motorizados que incumplan con lo establecido serán sancionados con una multa equivalente a 20, 25 o 30 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA) vigente.

La UMA actual es de $117.31 pesos, de manera que la multa será de $2 mil 346 pesos a $3 mil 519 pesos, no obstante, en el Edomex se anunció una nueva multa que entró en vigor a partir 1 de enero de 2026 por incumplir Hoy No Circula .

La Secretaría del Medio Ambiente del Edomex anunció la implementación de más sanciones económicas y la multa será de 20 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA), por lo que el costo de la multa será de $2 mil 346 pesos.