Minuto a minuto: Los temas de los que habló la presidenta Sheinbaum en su mañanera desde el C5 en Ecatepec

La conferencia matutina, más conocida como “mañanera” de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, comienza en punto de las 7:30 horas y termina alrededor de las 9:30 horas, tiempo del Centro de México.

Este viernes 16 de enero, la presidenta realizará su conferencia mañanera en el C5 Ecatepec, ubicado en Avenida Carlos Hank González #87, Col. Potrero Chico, CP 55119, Ecatepec de Morelos, Estado de México.