“Sal de la burbuja”: Alejandro Moreno arremete contra hijo de AMLO

El senador del PRI y presidente nacional de ese partido, Alejandro "Alito" Moreno Cárdenas, lanzó un contundente ataque contra José Ramón López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador, luego de que este asegurara que México se encuentra entre los países más felices del mundo. Las declaraciones del dirigente priista generaron fuerte polémica en el ámbito político y en redes sociales, donde el tema rápidamente se volvió tendencia.

"Alito" Moreno calificó los dichos de López Beltrán como una muestra de desconexión con la realidad que viven millones de mexicanos, a quienes —dijo— no les alcanza para vivir con tranquilidad ni con bienestar. En su mensaje, el senador no escatimó calificativos y lo tachó de “estúpido, cínico y descarado”, acusándolo de vivir en una “burbuja de mentiras”.

“Que salga a la calle y escuche a la gente”, exige el líder del PRI

A través de un mensaje difundido en sus redes sociales, Alejandro Moreno pidió a José Ramón López Beltrán dejar de repetir discursos oficiales y salir a las calles para conocer la realidad del país. Afirmó que basta escuchar a la ciudadanía para darse cuenta de que México enfrenta una profunda crisis social marcada por la falta de empleo, inseguridad y carencias en el sistema de salud.

El dirigente del PRI sostuvo que millones de personas viven en condiciones de abandono y frustración, muy lejos del escenario optimista que —aseguró— Morena intenta vender mediante propaganda. Según Moreno, la narrativa de felicidad no coincide con la experiencia cotidiana de las familias mexicanas.

Alejandro Moreno, dirigente del PRI se lanza contra hijo de AMLO|@alitomorenoc

Duras acusaciones contra López Obrador y Morena

En su mensaje, Alejandro Moreno arremetió directamente contra el expresidente Andrés Manuel López Obrador, a quien calificó como “narcopresidente” y señaló como “lo peor que le ha pasado a este país”. Lo acusó de haber destruido instituciones, debilitar el Estado de derecho y de haberse aliado con el crimen organizado para llegar al poder.

El senador priista afirmó que el sexenio pasado dejó un país más violento, con mayor incertidumbre económica y con un sistema de salud colapsado. Señaló que la falta de medicamentos, el aumento de la inseguridad y la ausencia de oportunidades laborales han generado un profundo daño social.

“La 4T está matando a las familias mexicanas”, acusa Moreno

"Alito" Moreno aseguró que casi la mitad de los adultos en México vive con depresión como consecuencia de la falta de empleo, la inseguridad y el deterioro de los servicios públicos. En ese contexto, afirmó que la llamada Cuarta Transformación no ha mejorado la vida de la población, sino que ha profundizado las desigualdades y el sufrimiento social.

El líder del PRI acusó a Morena de gobernar con “mentiras y propaganda barata”, priorizando el cuidado de sus privilegios políticos por encima del bienestar de la gente. Sostuvo que el discurso oficial busca ocultar la realidad que enfrentan millones de familias mexicanas todos los días.

Morena, bajo señalamientos por su forma de gobernar

Para cerrar su mensaje, Alejandro Moreno lanzó una de sus críticas más severas al calificar a los integrantes de Morena como “narcopolíticos”, acusándolos de sostener una farsa basada en discursos triunfalistas que no reflejan la situación del país. Sus declaraciones intensifican el clima de confrontación política y anticipan un escenario de mayor polarización rumbo a los próximos procesos electorales.