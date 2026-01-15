El Hoy No Circula de este viernes 16 de enero de 2026 se aplicará en la Ciudad de México (CDMX) y Estado de México (Edomex) con ciertas restricciones para los conductores. Antes de salir de casa, consulta qué automóviles no circulan y evita ser multado.

El programa ambiental busca prevenir, minimizar y controlar la emisión de contaminantes provenientes de fuentes móviles, de acuerdo con la Secretaría del Medio Ambiente de la CDMX , por lo que habrá autos que tendrán que abstenerse de circular.

¿Qué autos no circulan el 16 de enero de 2026? Así quedó el Hoy No Circula

Las restricciones de este viernes, de acuerdo con el calendario oficial, indican los automóviles que no pueden circular, esto con base en el color del engomado, la terminación de la placa y el tipo de hologramado con el que cuenta el vehículo.

Los automóviles que No circulan este fin de semana, según el programa ambiental, son aquellos que tengan:

Color de engomado del vehículo

Azul



Último digito numérico de la placa de circulación

9 o 0



Holograma

1 y 2

¿Qué vehículos no circulan este viernes?|CAME

¿En qué horario se aplica el Hoy No Circula?

Las limitaciones del Hoy No Circula de este viernes se aplicarán en las 16 alcaldías de la CDMX, sin embargo, existen ciertas excepciones y hay automóviles que están fuera de la implementación del programa ambiental.

El Hoy No Circula opera en un horario de 05:00 a 22:00 horas, por lo que incumplir con esta regla ambiental hará que las autoridades sancionen a la persona que conduzca el auto en cuestión y será acreedora a una multa.

¿Qué autos están exentos del Hoy No Circula? Hologramas válidos

Los automóviles que están exentos de las restricciones vehiculares por el Hoy No Circula son aquellos que cuenten con Holograma 0 y Holograma 00.

En el Artículo 47a del Reglamento de Tránsito de la CDMX se menciona qué automóviles están exentos de las restricciones, entre ellos:

Vehículos de emergencia

Vehículos que utilizan tecnologías sustentables

Vehículos de transporte escolar

Vehículos de servicios funerarios

Vehículos de servicio particular que transporten o que sean conducidos por personas con discapacidad que cuenten con la autorización o placa de matrícula

Vehículos que cuya situación acredite una emergencia médica

¿Cuál es la multa por no respetar el Hoy No Circula?

Los conductores de vehículos motorizados que incumplan con lo establecido serán sancionados con una multa equivalente a 20, 25 o 30 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA) vigente.

La UMA este año es de $117.31 pesos, por lo que la multa aún será de $2 mil 346 pesos a $3 mil 519 pesos. En el Edomex se aplicará nueva multa que entró en vigor a partir 1 de enero de 2026 por incumplir Hoy No Circula.

La Secretaría del Medio Ambiente del Edomex anunció la implementación de más sanciones económicas y la multa será de 20 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA), por lo que el costo de la multa será de $2 mil 346 pesos.

