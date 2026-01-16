De la Fuente y Rubio sostienen llamada sobre agenda de seguridad

El secretario de Relaciones Exteriores , Juan Ramón de la Fuente, y el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, sostuvieron una llamada telefónica para abordar la agenda bilateral en materia de seguridad.

La conversación ocurrió días después de una conversación previa entre la presidenta Claudia Sheinbaum y el presidente Donald Trump que también se centró en los desafíos que enfrentan ambos países en materia de seguridad.

The United States made clear that incremental progress in facing border security challenges is unacceptable. Upcoming bilateral engagements with Mexico will require concrete, verifiable outcomes to dismantle narcoterrorist networks and deliver a real reduction in fentanyl… — Bureau of Western Hemisphere Affairs (@WHAAsstSecty) January 16, 2026

De acuerdo con el comunicado emitido por la cancillería mexicana , ambos funcionarios coincidieron en la importancia de la cooperación bilateral, basada en el respeto a la soberanía, y señalaron que persisten amenazas compartidas que requieren acciones adicionales.

Llamada entre Trump y Sheinbaum sobre seguridad y soberanía

Previo al diálogo entre los secretarios Juan Ramón de la Fuente y Marco Rubio, la presidenta Claudia Sheinbaum y su homólogo Donald Trump sostuvieron una llamada el 12 de enero en la que trataron temas de seguridad, narcotráfico, comercio y respeto a la soberanía.

Durante la conversación, Sheinbaum dijo que descartó una intervención militar estadounidense en México para combatir a los cárteles y destacó que discutieron la coordinación bilateral contra el tráfico de drogas, incluyendo fentanilo.

Seguridad, carteles y tráfico en la frontera

Según el documento, los secretarios reconocieron que, pese a avances previos, subsisten desafíos significativos en la agenda de seguridad entre ambos países.

En ese contexto, acordaron que el Grupo de Implementación de Seguridad bilateral, cuya próxima reunión está prevista para el 23 de enero, debe continuar generando acciones para fortalecer la cooperación en seguridad.

El comunicado señala que dichas acciones están orientadas a contrarrestar a los carteles y a detener el tráfico de fentanilo y de armas a lo largo de la frontera compartida, así como a dar seguimiento al intercambio de información en iniciativas de seguridad transfronteriza.

Reunión de Ministerial de seguridad en Washington

De la Fuente y Rubio también acordaron convocar una Reunión Ministerial de Seguridad en Washington, D.C., prevista para febrero, con motivo del primer aniversario del inicio de este nuevo capítulo de cooperación bilateral en materia de seguridad.

La reunión de alto nivel servirá para evaluar los avances alcanzados y definir futuras colaboraciones entre ambos gobiernos frente a las amenazas compartidas.

Las autoridades señalaron que la cooperación bilateral continuará bajo el principio de respeto mutuo a la soberanía de ambos países.