El programa Hoy No Circula este jueves 15 de enero de 2026 en la Ciudad de México (CDMX) y el Estado de México (Edomex) aplicará con restricciones para ciertos vehículos, con el objetivo de reducir los niveles de contaminación.

Antes de salir de casa, es importante que revises si tu automóvil puede circular y evitar ser multado con más de 3 mil pesos por incumplir la norma ¿qué vehículos no circulan esta quincena? Aquí te decimos

Hoy No Circula 15 de enero 2026: autos que descansan, placas y engomado

La Secretaría del Medio Ambiente de la CDMX señala que el Hoy No Circula busca establecer medidas para reducir la emisión de contaminantes, pero de acuerdo con la matrícula del vehículo, engomado y holograma se limitará la circulación de este.

Los automóviles que deberán descansar, de acuerdo con el calendario oficial, son aquellos que tengan:



Color de engomado del vehículo

Verde



Último digito numérico de la placa de circulación

1 o 2



Holograma

1 y 2

Este jueves conoce los autos que deben respetar el Hoy No Circula.|CAMe

¿Cuál es el horario del Hoy No Circula? Autos exentos

Las disposiciones vigentes señalan que el Hoy No Circula se aplica en un horario de 05:00 a 22:00 horas a todos los vehículos que circulan en la CDMX y el Estado de México.

No obstante, algunas automóviles están exentos de este programa y pueden circular sin problema y no serán multados por hacerlo.

El Reglamento de Tránsito de la CDMX, en el Artículo 47, indica qué automóviles están exentos de las restricciones, entre ellos:

Vehículos de emergencia

Vehículos que utilizan tecnologías sustentables

Vehículos de transporte escolar

Vehículos de servicios funerarios

Vehículos de servicio particular que transporten o que sean conducidos por personas con discapacidad que cuenten con la autorización o placa de matrícula

Vehículos que cuya situación acredite una emergencia médica



Además de lo establecido, se encuentran exentos de las limitaciones los siguientes supuestos:

Tractores agrícolas



Maquinaria dedicada a las industrias de la construcción y minera



Motocicletas



Vehículos con peso bruto vehicular menor o igual a 400 kilogramos.



Vehículos eléctricos.



Vehículos híbridos categoría I y II con motores de propulsión a gasolina y eléctrico



Vehículos con matrícula de auto antiguo y/o clásico



Automotores con matrícula de demostración y/o traslado



Vehículos cuya tecnología impida la aplicación de la Norma Oficial Mexicana correspondiente



Vehículos que porten Holograma “EXENTO”



Vehículos que porten Constancia de Verificación y holograma tipo “00” por dos años, salvo cuando exista contingencia ambiental



Vehículos que porten Constancia de Verificación y holograma tipo “0”, por seis meses, salvo cuando exista contingencia ambiental



Vehículos que porten Constancia tipo “Permiso Especial para Circular”, siempre y cuando transporten a personas con discapacidad



Vehículos que porten Constancia tipo “Autorregulación”, que participen en el Programa de Autorregulación Ambiental de vehículos a diésel o para impulsar la electromovilidad en vehículos ligeros



Vehículos que porten placas para personas con discapacidad



Vehículos que porten Pase Turístico Metropolitano



Vehículos que porten los oficios de Ampliación al Periodo de Verificación Vehicular

¿Cuál es la multa por incumplir el Hoy No Circula en CDMX?

Los conductores de vehículos motorizados que incumplan con lo establecido serán sancionados con una multa equivalente a 20, 25 o 30 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA) vigente.

La UMA este año es de $117.31 pesos, por lo que la multa aún será de $2 mil 346 pesos a $3 mil 519 pesos.

Toma en cuenta que en el Edomex se aplicará nueva multa que entró en vigor a partir 1 de enero de 2026 por incumplir Hoy No Circula .

La Secretaría del Medio Ambiente del Edomex anunció la implementación de más sanciones económicas y la multa será de 20 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA), es decir, $2 mil 346 pesos.