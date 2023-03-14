Muere japonés Kenzaburo Oe, premio Nobel de Literatura

Muere el gigante de la escritura japonesa y Premio Nobel de Literatura, Kenzaburo Oe en Tokio a los 88 años de edad. Su obra abarcó el mundo de la ficción y el ensayo en una amplia gama de temas, desde el militarismo y el desarme nuclear hasta la inocencia y el trauma. Kenzaburo Oe se convirtió en un defensor abierto de los que no tienen voz frente a lo que consideraba los fracasos de su país.

Lamentamos el triste deceso del escritor Kenzaburo Oé, Premio Nobel de Literatura 1994, autor de obras como Una cuestión personal, Muerte por agua, La bella Annabel Lee, entre otros. Descanse en paz 🕊️ pic.twitter.com/qQGOug1jYU — Lee+ (@revistaLeemas) March 13, 2023

Kenzaburo Oe Nació en Uchiko, un pueblo en la Prefectura de Ehime, Japón el 31 de enero de 1935. Estudió literatura francesa en la Universidad de Tokio. Su primera obra, "Un trabajo extraño" vio la luz en 1957 y ya en 1958 recibió el reconocimiento para autores jóvenes en su tierra natal con el libro "La presa" que narra la historia de un piloto afroamericano que es prisionero un una comunidad rural durante los combates de la Segunda Guerra Mundial.

Considerado por algunos en Japón como claramente occidental, el estilo de Oe a menudo se comparaba con el de William Faulkner; en sus propias palabras, en su escritura “partiría de mis asuntos personales y luego los vincularía con la sociedad, el estado y el mundo”.

Muchas de sus historias y ensayos se refirieron a eventos formativos de su vida, incluido el impacto de la guerra en la sociedad japonesa en novelas como The Silent Cry, que el comité del Nobel consideró su obra maestra, y el nacimiento de su hijo Hikari en 1963, que lo llevó a explora su propia experiencia como padre de un niño discapacitado en las novelas, Un asunto personal y Una vida tranquila.

¿Cuándo ganó el Nobel de Literatura?

Kenzaburo Oe se hizo acreedor al premio Nobel de Literatura en 1994 y se convirtió en el segundo escritor nipón en poseer el galardón, el primero fue Yasunari Kawabata en 1968.

