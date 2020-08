Sam Smith asegura que fue portador de COVID-19

19 de abril.- El cantante británico Sam Smith reveló que experimentó síntomas de COVID-19 y asegura que fue portador del virus, pese a que no pudo hacerse los exámenes médicos para constatarlo.

El artista de 27 años confesó durante una entrevista con el locutor Zane Lowe, para la estación de radio estadounidense Beats Radio 1, que contrajo la enfermedad COVID-19, pues su hermana, con quien convivió una semana, después presentó los mismos signos característicos del virus.

“No he podido hacerme la prueba, pero sé que lo he tenido, voy a asumir simplemente que lo he tenido porque todo lo que he leído al respecto apunta en esa dirección y sí, creo que definitivamente lo he tenido porque mi hermana sufrió los mismos síntomas a lo largo de la siguiente semana”, explicó.

El intérprete de Stay With Me se mantuvo en aislamiento junto a su hermana durante tres semanas, como medida de prevención, para evitar la propagación, pese a no tener certeza total de poseer la enfermedad.

“No queríamos poner a nadie en riesgo, especialmente porque nuestra abuela está ya muy mayor y teniendo en cuenta que todo el mundo ha estado aislado desde entonces, por suerte lo he podido llevar mejor”, contó a Zane.

Mientras tanto, el artista, quien supuestamente se recuperó del coronavirus, ofrece transmisiones en línea para contribuir al entretenimiento de sus seguidores durante el confinamiento, asimismo estrenó recientemente I’m Ready un nuevo tema junto a la cantante estadounidense Demi Lovato.