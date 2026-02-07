¡Más de 50 mil afectados! Inundaciones golpean Colombia

Las inundaciones en Colombia provocadas por lluvias intensas han dejado 14 muertos, nueve mil viviendas destruidas, más de 50 mil familias afectadas y al menos 35 mil hectáreas anegadas, principalmente en regiones del Caribe colombiano, informó este jueves el gobierno del país sudamericano.

Ante la magnitud de la emergencia, el presidente Gustavo Petro ordenó la activación del Consejo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, con el objetivo de coordinar la atención a las comunidades afectadas y priorizar las zonas con mayores daños.

En este momento estamos en Consejo nacional de gestión de riesgo de desastres



Estamos ante un hecho que era sobreviniente y que que describíamos explícitamente en el decreto de emergencia que suspendió la Corte



Paradójicamente se da en la tierra del magistrado Camargo Assis… — Gustavo Petro (@petrogustavo) February 6, 2026

De acuerdo con reportes oficiales y cobertura de Reuters, las inundaciones han impactado de manera severa a departamentos como Córdoba, Antioquia y el sur de Bolívar, donde se han registrado desbordamientos de ríos, afectaciones a viviendas y pérdida de cultivos.

🌧️ Frente frío atípico genera emergencias en Colombia



Un frente frío inusual, en plena temporada seca, ha provocado 256 emergencias en 172 municipios, dejando más de 27.000 familias afectadas, principalmente en Córdoba, Cauca, Antioquia y Nariño.



Desde la UNGRD, en coordinación… pic.twitter.com/0CCZQAbgBn — UNGRD🇨🇴 (@UNGRD) February 5, 2026

Gobierno de Colombia activa consejo de emergencia

La Presidencia de Colombia informó que se convocó al Consejo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres para atender las emergencias registradas en distintas regiones del país.

Carlos Carrillo, director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) , detalló que la prioridad se centra en zonas del Caribe colombiano, donde las lluvias han provocado inundaciones extensas y afectaciones a comunidades rurales y urbanas.

Las autoridades señalaron que la atención se concentra en garantizar asistencia humanitaria, evaluación de daños y monitoreo constante ante la persistencia de lluvias en varias regiones.

"Por instrucción del Presidente @PetroGustavo se ha convocado un Consejo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres", afirmó Carlos Carrillo, director de la @UNGRD, para atender las emergencias registradas en el Caribe colombiano.



A la fecha, se reportan cerca de 52.000… pic.twitter.com/m9Bw9VuonD — Presidencia Colombia 🇨🇴 (@infopresidencia) February 6, 2026

Miles de hectáreas bajo el agua y daños en varias regiones

Según datos oficiales, las inundaciones alcanzaron más de 35 mil hectáreas, lo que ha afectado tanto a viviendas como a zonas agrícolas, incrementando la preocupación por el impacto económico y social del fenómeno.

Reuters reportó que las lluvias han generado afectaciones desde el Caribe hasta otras regiones del país, en un contexto climático que ha sorprendido por la intensidad de las precipitaciones en zonas que no suelen registrar acumulaciones de agua de esta magnitud en esta época.

Las autoridades mantienen vigilancia ante el riesgo de nuevos desbordamientos de ríos y el aumento de afectaciones en comunidades vulnerables.

El presidente @petrogustavo lidera el Consejo Nacional de Gestion del Riesgo de Desastres para evaluar las acciones frente a las emergencias ocasionadas por lluvias en el país. pic.twitter.com/ZOKbjpcmKR — UNGRD🇨🇴 (@UNGRD) February 6, 2026

Emergencia por lluvias mantiene en alerta a Colombia

El gobierno colombiano advirtió que continuará el monitoreo de las condiciones meteorológicas, mientras se refuerzan las acciones de respuesta ante la emergencia provocada por las inundaciones.

Organismos de protección civil y autoridades locales trabajan de manera coordinada para atender a las familias afectadas, mientras se evalúa el impacto total de las lluvias en infraestructura, vivienda y actividades productivas.