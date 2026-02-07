Logo Inklusion Sitio accesible
¡Más de 50 mil afectados! Inundaciones golpean Colombia

Hay emergencia nacional en Colombia debido a inundaciones, lo que llevó al gobierno a activar un consejo de gestión del riesgo ante daños severos en varias regiones.

Una mujer reacciona dentro de su casa, cubierta de lodo, tras las inundaciones provocadas por las lluvias de un frente frío en el hemisferio norte, en Valencia, Colombia , el 5 de febrero de 2026.
Según información difundida por el presidente Gustavo Petro, han muerto 14 personas a causa de las inundaciones | Reuters
Escrito por:  Viridiana Castillo

Con información de: Agencias

Las inundaciones en Colombia provocadas por lluvias intensas han dejado 14 muertos, nueve mil viviendas destruidas, más de 50 mil familias afectadas y al menos 35 mil hectáreas anegadas, principalmente en regiones del Caribe colombiano, informó este jueves el gobierno del país sudamericano.

Ante la magnitud de la emergencia, el presidente Gustavo Petro ordenó la activación del Consejo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, con el objetivo de coordinar la atención a las comunidades afectadas y priorizar las zonas con mayores daños.

De acuerdo con reportes oficiales y cobertura de Reuters, las inundaciones han impactado de manera severa a departamentos como Córdoba, Antioquia y el sur de Bolívar, donde se han registrado desbordamientos de ríos, afectaciones a viviendas y pérdida de cultivos.

Gobierno de Colombia activa consejo de emergencia

La Presidencia de Colombia informó que se convocó al Consejo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres para atender las emergencias registradas en distintas regiones del país.

Carlos Carrillo, director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) , detalló que la prioridad se centra en zonas del Caribe colombiano, donde las lluvias han provocado inundaciones extensas y afectaciones a comunidades rurales y urbanas.

Las autoridades señalaron que la atención se concentra en garantizar asistencia humanitaria, evaluación de daños y monitoreo constante ante la persistencia de lluvias en varias regiones.

Miles de hectáreas bajo el agua y daños en varias regiones

Según datos oficiales, las inundaciones alcanzaron más de 35 mil hectáreas, lo que ha afectado tanto a viviendas como a zonas agrícolas, incrementando la preocupación por el impacto económico y social del fenómeno.

Reuters reportó que las lluvias han generado afectaciones desde el Caribe hasta otras regiones del país, en un contexto climático que ha sorprendido por la intensidad de las precipitaciones en zonas que no suelen registrar acumulaciones de agua de esta magnitud en esta época.

Las autoridades mantienen vigilancia ante el riesgo de nuevos desbordamientos de ríos y el aumento de afectaciones en comunidades vulnerables.

Emergencia por lluvias mantiene en alerta a Colombia

El gobierno colombiano advirtió que continuará el monitoreo de las condiciones meteorológicas, mientras se refuerzan las acciones de respuesta ante la emergencia provocada por las inundaciones.

Organismos de protección civil y autoridades locales trabajan de manera coordinada para atender a las familias afectadas, mientras se evalúa el impacto total de las lluvias en infraestructura, vivienda y actividades productivas.

