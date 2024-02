Tragedia en Elota: Investigan accidente como homicidio culposo de 22 personas

La Fiscalía General del Estado de Sinaloa abrió carpeta de Investigación por el delito de homicidio culposo por el accidente ocurrido este miércoles 30 de enero de 2024 en la autopista Mazatlán-Culiacán en el municipio de Elota en donde se confirma que son 22 las personas que quedaron sin vida en el lugar.

De acuerdo con las pruebas periciales del accidente de Elota, la investigación aún no han terminado por lo que no se puede adelantar qué o quién lo causó.

Informó que el conductor del tráiler se encuentra internado en un hospital de Mazatlán, mientras que el conductor del autobús no aparece en la lista de personas lesionadas.

En el caso de los pasajeros del camión se tiene un listado de 41 personas a bordo por lo que, a partir de este y de quienes resultaron con vida de este accidente se partirá para la identificación de cada uno de los restos encontrados en el lugar.

Informó que aquellos que no aparecen en la lista, pero, según declaraciones de familiares pagaron su boleto, también pueden acudir a hacer su prueba de sangre y aportar los datos de su familiar para ayudar en la identificación de los mismos.

Piden a familiares acudir a identificar los cuerpos

Las autoridades aclararon que el proceso de identificación no será inmediato, sino que tardará ya que se requiere la colaboración de las familias directas como padres, hijos o hermanos y acudan a la vicefiscalia más cercana a su domicilio a aportar información de su familiar y una muestra de sangre con la cual se cotejaran los ADN que se logren extraer de los cuerpos.

Para la toma de nuestras no es necesario que la persona se traslade a Culiacán donde se concentró el resguardo de todos los cuerpos, sino que en la vicefiscalía más cercana les tomaran los datos de su familiar, así como se les enviará a servicios periciales de la zona para que les tomen muestras de sangre para la confronta genética.

No se hará entrega de ningún cuerpo hasta no tener los resultados, aunque también hay que aclarar que es posible que, dado el avanzado grado de calcinación de los fallecidos algunos de ellos no podrán ser identificados.

Aarón había recibido un trasplante antes de viajar en autobús en Elota

Aarón Adrián, tiene 14 años y es uno de los pasajeros hospitalizados tras el camionazo ocurrido en la Maxipista Culiacán-Mazatlán, en Elota, Sinaloa. Tras el accidente fue trasladado en helicóptero a Culiacán y posteriormente vía terrestre al hospital pediátrico de Sinaloa para recibir atención médica, el joven viajaba de regreso de una cita médica, había ido a Guadalajara en seguimiento a un trasplante de hígado.

Familiares del joven de tan sólo 14 años de edad detallaron que regresaba de Guadajajara junto a su padre, luego de una consulta médica, derivada de un trasplante de hígado que recibió hace algunos años.

Adalberto López, tío de Aarón Adrián relató que el trasplante fue hace algunos años, pero le siguen dando seguimiento a su procedimiento médico.

“El niño recibió muy bien su órgano y ahorita nada más es de control la cita que tiene, y todo salió bien por allá, pero desgraciadamente aquí estamos, con esta lamentable noticia”, comentó Adalberto a Fuerza Informativa Azteca.

22 muertos saldo del choque entre un autobús y un tráiler

La Fiscalía General del Estado de Sinaloa confirmó que son 22 los cuerpos encontrados sin vida en el accidente ocurrido en la autopista Mazatlán-Culiacán en Elota, ayer 30 de enero por la mañana, además de que son cinco personas hospitalizadas.

A través de sus redes sociales, la dependencia hizo un llamado a las personas que consideren que entre los restos hay algún familiar, a que acudan a la vicefiscalia más cercana donde les brindaran orientación necesaria para la entrega de los restos.

Se comprometió a atender en cada una de las Vicefiscalías a los familiares de aquellas personas que no hayan aparecido en la lista de lesionados y que consideren podrían estar entre quienes quedaron sin vida en el lugar del accidente entre un autobús de pasajeros y un tráiler en el municipio de Elota este martes 30 de enero.