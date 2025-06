Árbitro Luis Octavio, hallado sin vida en Querétaro, no fue víctima de ajuste de cuentas: hermano

Luis Octavio Palomares Mugica, árbitro profesional hallado sin vida en Querétaro, no fue víctima de algún delito tras ser reportado como desaparecido el 10 de junio de 2025, afirmó a Fuerza Informativa Azteca (FIA), su hermano Jorge Palomares. Lo anterior, al señalar que circuló una versión falsa que refería que su familiar fue víctima de un supuesto ajuste de cuentas.

“Desgraciadamente, cuando llegamos, pues ya lo encontramos sin vida, me gustaría comentarte y descartar teorías que andan circulando temas al respecto de temas de inseguridad y temas de ajuste de cuentas. Solo pedir a todos que podamos elevar oraciones, si es que son creyentes, para darle luz a mi hermano y que pueda estar en descanso”, relató en entrevista.

Solicitamos de tu apoyo en difusión para dar pronta localización a Luis Octavio Palomares Robles, comunícate a los teléfonos de COBUPEM 800 216 0361, 800 509 0927. #TodosEnLaBúsqueda pic.twitter.com/RwwRgwteOo — COBUPEM (@COBUPEM) June 11, 2025

Árbitro Luis Octavio fue visto por última vez tras salir de trabajar

El joven de 32 años de edad fue encontrado sin vida dentro de una cabaña ubicada en una zona turística de la parte alta del municipio de Cadereyta de Montes, dos días después de su desaparición y el fin de semana familiares y amigos le dieron el último adiós entre aplausos, con un balón y un silbatazo.

“A mi hermano ya le dimos cristiana sepultura, lo velamos como él se lo merece, incluso sus amigos árbitros estuvieron ahí para hacerle un homenaje muy breve, pero muy emotivo para él porque estoy seguro de que así lo hubiera querido.

“Una de sus mejores amigas, que es árbitro, se acercó y simbólicamente pitó el final de un partido que, mencionaba yo, había durado 32 años y le dimos un minuto de aplausos, todos”, relató.

Al momento de la desaparición, esta fue reportada ante la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), pues se le vio por última vez en Toluca cuando acudió y salió de trabajar.

Luis Octavio era agente de seguros y estudió Diseño Gráfico, aunque su gusto por el futbol lo mostró al querer ser portero de un equipo profesional, pero por razones distintas, no desistió del mundo del balón pie y se preparó para ser árbitro profesional hasta llegar a serlo en la Federación Mexicana de Futbol.

Luis Octavio Palomares Mugica, árbitro profesional desaparecido en Estado de México.|FGJEM y Cortesía

Captan ruta de auto de Luis Octavio tras desaparecer

Tavo, como era conocido de cariño, llegó a su trabajo en la colonia Cuauhtémoc caminando y se fue de la misma manera, lo que llamó la atención de compañeros de oficina, pues él siempre entraba en un automóvil Seat Arona blanco y lo dejaba en el estacionamiento del trabajo.

El automóvil fue captado por cámaras del C5 por la zona de Aculco y de ahí en zonas de Querétaro, por lo que Jorge, junto con su papá, deciden dirigirse hacia ese estado en búsqueda de Tavo, sin tener resultado alguno sobre el paradero del árbitro.

“Nos informa el C5 que toma dirección hacia Aculco, como a las 12:30 más o menos, entonces nos dirigimos hacia Querétaro para saber qué es lo que está pasando y si podíamos, evidentemente con el retraso de tiempo, intentar interceptar la unidad, pero fue realmente manejar sin rumbo por no saber hacia dónde”, relató Jorge Palomares el 12 de junio, horas antes de encontrar sin vida a su hermano.

Luis Octavio Palomares Mugica fue visto por última vez el 10 de junio de 2025.|Cortesía

En Querétaro, se supo que a las 13:40 horas el automóvil fue visto ir por la desviación hacia San Juan del Río.

“Nos notifican (sobre el punto donde fue visto el carro) justo antes de llegar a esa desviación y nos alcanzamos a meter hacia San Juan del Río, pero es buscar una aguja en un pajar en esta situación y nos quedamos en San Juan del Río, en toda la zona cercana hacia Ezequiel Montes y Peña de Bernal, intentando buscar y encontrarlo. Tomamos la decisión de dormir esa noche ahí (...)

“Fue hasta la mañana del miércoles 11 que me notifican que encontraron en las cámaras que la unidad toma dirección a Ezequiel Montes y un pueblo llamado Tecozautla, ya es estado Hidalgo. Llegamos al pueblo a preguntar, a ver si habían visto el auto, pero no había cámaras o sistema de videovigilancia, como en la carretera federal 126, que fue donde la última vez que lo vieron y hasta ahí pudimos seguir la pista. Tomamos la decisión de regresar.”, relató el hermano de Tavo.