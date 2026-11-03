De 28 mil a 40 dólares: La FDA aprueba la inyección para erradicar el VIH con 99.9% de eficacia

El VIH protagoniza hoy una jugada médica y comercial llena de contrastes: la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) aprobó este lunes 2 de noviembre la versión genérica del lenacapavir, una inyección contra el Virus de Imnunodeficiencia Humana (VIH) semestral que reduce en 99.9% el riesgo de contagio por 40 dólares al año.

La farmacéutica india Dr. Reddy's Laboratories fabricará el fármaco para 120 países de ingresos bajos y medios, incluidos varios de América Latina, Asia y África. Esta profilaxis preexposición (PrEP) cuesta igual que las pastillas diarias actuales, pero resuelve una falla común: mucha gente olvida tomar su comprimido diario y queda sin protección.

El negocio del lenacapavir: 40 dólares afuera y 28 mil en Estados Unidos

Aquí surge el dato que desata polémica. Aunque la FDA dio aprobación tentativa para certificar el genérico y agilizar su permiso internacional, los propios estadounidenses tienen prohibido comprarlo.

En Estados Unidos, la farmacéutica Gilead Sciences blinda su patente con la marca comercial Yeztugo, aprobada en junio de 2025 por 28 mil 218 dólares anuales de lista antes de seguros. Para el resto del mundo, Gilead cedió licencias sin regalías a seis laboratorios a finales de 2024; hasta hoy, únicamente Dr. Reddy's consiguió este aval regulatorio.

El riesgo de aplicar la inyección contra el VIH sin prueba previa

Organizaciones como Unitaid, Wits RHI y la Iniciativa Clinton distribuirán estas dosis en cuestión de semanas buscando cubrir a 20 millones de personas y frenar una epidemia que, según la Organización Mundial de la SALUD (OMS), causó 570 mil muertes el año pasado entre 41 millones de infectados.

Sin embargo, los médicos lanzan una advertencia que además de provocar dolor de cabeza, náuseas o molestia local, cada paciente debe realizarse una prueba rápida antes de cada inyección, porque usar lenacapavir con una infección de VIH oculta genera resistencia directa al tratamiento.

Aunque la FDA todavía no avala las fórmulas de los demás laboratorios, para los pacientes estas inyecciones son mucho más prácticas que las pastillas diarias y casi eliminaron los nuevos contagios en dos estudios pioneros con grupos de alto riesgo.