El programa para irte a trabajar a Canadá en 2026 que te paga los vuelos redondos y te da casa

Irte a buscar oportunidades a otro país casi siempre significa desembolsar miles de pesos en trámites, vuelos y rentas iniciales. Sin embargo, si tu meta para este 2026 es trabajar en el extranjero (específicamente en Canadá) de forma completamente legal, existe un programa diseñado específicamente para proteger tu bolsillo y garantizarte un empleo seguro.

Se trata del Programa de Trabajadores Agrícolas Temporales (PTAT), un acuerdo binacional que te permite trabajar en granjas canadienses por periodos que van desde las seis semanas hasta los ocho meses.

Estos son los beneficios del PTAT

A diferencia de las ofertas de trabajo comunes que encuentras en internet, el gran atractivo de este esquema es que elimina los gastos más pesados al migrar. De acuerdo con el nuevo contrato oficial establecido para la temporada 2026, estos son los beneficios que gozarás al ser aceptado:



Vuelos sin desembolso inicial: El granjero canadiense que te contrata tiene la obligación de pagar tu vuelo redondo directamente a la agencia de viajes. Las reglas de 2026 exigen que este pasaje aéreo te incluya una maleta documentada, un equipaje de mano y una comida durante el trayecto.

El granjero canadiense que te contrata tiene la obligación de pagar tu vuelo redondo directamente a la agencia de viajes. Las reglas de exigen que este pasaje aéreo te incluya una maleta documentada, un equipaje de mano y una comida durante el trayecto. Casa segura y garantizada: Al llegar a Canadá no tendrás que buscar dónde dormir. El empleador debe proporcionarte un alojamiento limpio, seguro y digno sin costo alguno para ti (con excepción de la provincia de Columbia Británica, donde se hace un pequeño descuento regulado). Como novedad para proteger tu privacidad este año, todas las casas deben tener cerraduras en puertas y ventanas, y el patrón debe darte las llaves o códigos de acceso gratis.

Al llegar a no tendrás que buscar dónde dormir. El empleador debe proporcionarte un alojamiento limpio, seguro y digno (con excepción de la provincia de Columbia Británica, donde se hace un pequeño descuento regulado). Como novedad para proteger tu privacidad este año, todas las casas deben tener cerraduras en puertas y ventanas, y el patrón debe darte las llaves o códigos de acceso gratis. Sueldo justo y descansos: Tu pago será en dólares canadienses y nunca podrá ser menor al salario mínimo que dicte la ley en la provincia a la que llegues. Además, el contrato de este año deja muy claro que, si el patrón te pide trabajar horas extra, tienes todo el derecho a negarte sin sufrir ningún tipo de sanción.

¿Cuáles son los requisitos para aplicar al PTAT 2026?

Para mantener el enfoque social del programa y ayudar a quienes más lo necesitan, el Servicio Nacional de Empleo (SNE) pide que los aspirantes cumplan con un perfil muy específico:



Ser campesino o jornalero con al menos 5 años de experiencia comprobable en labores del campo. Tener una escolaridad mínima de tercero de primaria y máxima de primero de preparatoria. Vivir en una zona rural. Se le dará preferencia a las personas que tengan dependientes económicos, es decir, que tengan hijos o padres que mantener.

El @ConsulMexTor dio ayer la bienvenida a 150 trabajadoras/es PTAT 🇨🇦🇲🇽 en el @TorontoPearson provenientes de varios estados de la República antes de dirigirse a decenas de granjas en Ontario. Gracias a nuestros aliados estratégicos @ESDC_GC @polycultural #FARMSCanAg por su apoyo pic.twitter.com/Cg5NXd1TDE — Consulmex Toronto (@ConsulMexTor) July 23, 2025

El paso a paso para evitar estafas

El punto más importante que debes saber es que este trámite es 100% gratuito y personal. No existen 'coyotes', agencias privadas, ni perfiles en redes sociales autorizados para apartarte un lugar a cambio de dinero.

Para postularte, debes presentarte físicamente a partir de YA en la oficina del Servicio Nacional de Empleo más cercana a tu domicilio. Aunque el programa opera durante todo el año, los lugares se van asignando conforme los granjeros canadienses solicitan personal, por lo que las autoridades recomiendan iniciar tu registro lo antes posible para asegurar un lugar en las cosechas de esta temporada.

Si cumples con el perfil y logras mantener una evaluación positiva por parte de tus empleadores, este programa se convierte en la vía más segura para trabajar en Canadá año con año, sin poner en riesgo tu vida ni el patrimonio de tu familia.

Desde 1974 el Programa de Trabajadores Agrícolas Temporales #PTAT 🇲🇽🇨🇦 ha beneficiado a más de 560,000 jornaleros mexicanos. Del 1 de enero al 15 de abril, han llegado a #Ontario más de 5,500 de sus miembros y se esperan otros 1,500 a finales de mes. Bienvenida en @TorontoPearson pic.twitter.com/dc0ijInYoO — Consulmex Toronto (@ConsulMexTor) April 15, 2025

Documentos necesarios: ¿Qué llevar a la oficina del SNE?

Si cumples con el perfil, prepara tu expediente en original y copia. Tener estos papeles listos es el primer paso para asegurar tu lugar en la lista de selección de este año:



Identificación Oficial: INE vigente o Pasaporte (el pasaporte es indispensable para el viaje, pero puedes iniciar el registro con tu INE).

INE vigente o Pasaporte (el pasaporte es indispensable para el viaje, pero puedes iniciar el registro con tu INE). CURP : Impresa recientemente (formato actualizado de 2026).

Impresa recientemente (formato actualizado de 2026). Acta de Nacimiento: Original y copia legible.

Original y copia legible. Comprobante de Domicilio: Recibo de luz, agua o teléfono no mayor a tres meses de antigüedad.

Recibo de luz, agua o teléfono no mayor a tres meses de antigüedad. Comprobante de Estudios: Certificado oficial (recuerda que el límite es primer año de preparatoria).

Certificado oficial (recuerda que el límite es primer año de preparatoria). Documentación de Dependientes: Actas de nacimiento de tus hijos y/o acta de matrimonio o constancia de unión libre (esto ayuda a demostrar tu arraigo en México).

Si crees necesitar más información, puedes comunicarte al teléfono 800 841 2020 o WhatsApp 55 7335 6824.

* IMPORTANTE : El SNE no solicita dinero para exámenes médicos ni trámites de visa en esta etapa inicial. Si alguien te pide un depósito, ¡cuidado! podría ser un fraude.