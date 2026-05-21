¿Se dispara el dólar en México? Cierre del tipo de cambio y otros mercados para este jueves

¡Vuelve a subir! El precio del dólar estadounidense registró un leve aumento para el final de la jornada de este 21 de mayo 2026. Así cierra el tipo de cambio en México para este jueves.

La BMV, Wall Street y otros mercados internacionales terminaron la jornada con cambios importantes en sus cotizaciones.

¿A cuánto está el dólar en México en mayo 2026?

El precio del dólar en México en Banco Azteca cerró la jornada de hoy 21 de mayo de 2026, en $16.00 pesos la compra y en $18.24 pesos mexicanos la venta en ventanilla bancaria por segundo día consecutivo.

El dólar canadiense se ubica en $10.75 pesos la compra y en $13.59 pesos la venta.

Mientras que el dólar en Tijuana cerró la jornada en $16.60 pesos la compra y en $16.90 pesos la venta; recuerda que el valor puede cambiar dependiendo del lugar al que acudas a cambiar tu dinero.

¿Cómo cierra la BMV hoy 21 de mayo 2026?

La Bolsa Mexicana de Valores cerró este jueves con pérdidas luego de una jornada marcada por presión en distintos sectores del mercado; el principal indicador bursátil, el S&P/BMV IPC, cayó 0.74 %, equivalente a una baja de más de 509 puntos, para ubicarse en 68 mil 384 unidades.

La caída refleja un día complicado para inversionistas, ya que la mayoría de los índices terminaron en números rojos; entre los más afectados estuvieron empresas medianas y grandes, además de algunos fondos inmobiliarios y carteras ligadas al rendimiento industrial.

En términos sencillos, esto significa que varias acciones perdieron valor durante la sesión y el ánimo del mercado fue más cauteloso; cuando ocurre este tipo de bajas, normalmente aumenta la preocupación entre inversionistas por factores económicos internacionales, tasas de interés o movimientos en mercados de Estados Unidos.

A pesar de la caída, el volumen de operaciones siguió siendo alto, con casi 160 millones de acciones negociadas durante la jornada bursátil.

Cierre de Wall Street hoy 21 de mayo 2026

Wall Street cerró este jueves con ganancias luego de una jornada marcada por movimientos constantes y expectativa internacional; los inversionistas siguieron atentos a las negociaciones entre Estados Unidos e Irán, en busca de señales que ayuden a reducir la tensión por la guerra y estabilizar los mercados.

El índice Dow Jones subió 0.55 %, mientras que el S&P 500 avanzó 0.17 %; por su parte, el Nasdaq, enfocado en empresas tecnológicas, logró cerrar con una ligera ganancia de 0.09 %. En términos simples, los principales mercados estadounidenses terminaron el día en terreno positivo, aunque con cautela.

Uno de los temas que más llamó la atención fue Nvidia; pese a presentar resultados mejores de lo esperado, sus acciones bajaron 1.74 %. Walmart también presionó al mercado tras advertir que sus próximas ganancias podrían ser menores a las previstas.

Aun así, sectores como servicios públicos y materiales ayudaron a impulsar el cierre positivo de Wall Street.

Cierre del Bitcoin HOY 21 de mayo 2025

El precio del Bitcoin al término de la jornada de jueves 21 de mayo 2026, en 77 mil 632 dólares por unidad, registrando un aumento de 0.20%, en comparación con su último cierre.

La criptomoneda registró un aumento importante por segundo día consecutivo tras varios días de pérdidas.

Al tipo de cambio, la criptomoneda cerró el día ubicándose en 1 millón 343 mil 497 pesos por unidad.

Precio del petróleo sigue arriba de los cien dólares el barril

El precio del petróleo registró volatilidad al cierre de este jueves 21 de mayo 2026, con una caída de alrededor del 2%, ya que la incertidumbre sobre las perspectivas de resolución del conflicto entre Estados Unidos e Israel con Irán pesó sobre el mercado.



Petróleo Brent - 102.58 dólares el barril

Petróleo West Texas Intermediate - 96.35 dólares el barril

Al inicio de la sesión, los precios subieron hasta un 4% después de que Reuters informara que el líder supremo de Irán emitió una directiva que mermó las esperanzas de una rápida resolución de la guerra, antes de rectificar más tarde ese mismo día.

Con información de Reuters...