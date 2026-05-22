¿Te tocó llenar el tanque? Esto te interesa: Así quedó el precio de la gasolina este viernes 22 de mayo 2026

¿Te toca ir a la gasolinera? Revisa cómo amanecieron los precios este 22 de mayo de 2026. El precio de la gasolina registró cambios importantes en varias regiones de México; aquí te dejamos el costo por litro de la Magna, Premium y Diésel.

El precio de la gasolina Premium supera los $28.46 pesos el litro en distintas regiones de la República Mexicana.

¿A cuánto está el litro de gasolina en México 2026?

Gasolina Regular precio por litro: 23.68 pesos.

Precio de gasolina Premium por litro: 28.46 pesos.

Diésel por litro: 27.34 pesos.

Precio del gas natural para este 22 de mayo 2026

Mínimo por litro: 10.99 pesos.

Promedio por litro: 12.60 pesos.

Máximo por litro: 14.49 pesos.

Precio de la gasolina en CDMX HOY 22 de mayo 2026

Gasolina Regular precio por litro: 23.81 pesos.

Precio de gasolina Premium por litro: 28.71 pesos.

Diésel por litro: 27.01 pesos.

Precio de gasolina en Edomex este 22 de mayo 2026

Gasolina Regular precio por litro: 23.66 pesos.

Precio de gasolina Premium por litro: 28.04 pesos.

Diésel por litro: 26.93 pesos.

Precio de gasolina en Jalisco para mayo 2026

El precio de la gasolina en Jalisco registró cambios importantes para este viernes de mayo 2026.

Gasolina Regular precio por litro: 23.98 pesos.

Precio de gasolina Premium por litro: 29.27 pesos.

Diésel por litro: 27.49 pesos.

Precio del litro de gasolina en Nuevo León HOY 22 de mayo 2026

El precio de la gasolina en Nuevo León registró cambios importantes para el comienzo de la penúltima semana de mayo 2026, pero ¿a cuánto sale llenar el tanque en Nuevo León?

Gasolina Regular precio por litro: 24.03 pesos.

Precio de gasolina Premium por litro: 29.47 pesos.

Diésel por litro: 27.13 pesos.

¿A cuánto está el litro de gasolina en Coahuila de Zaragoza HOY?

Gasolina Regular precio por litro: 23.65 pesos.

Precio de gasolina Premium por litro: 28.26 pesos.

Diésel por litro: 26.54 pesos.

Precio de gasolina en Hidalgo HOY 22 de mayo 2026