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EN VIVO de los bloqueos que afectan carreteras en México hoy: Tráiler incendiado en la carretera 57; San Luis Potosí

Sigue el reporte minuto a minuto de autopistas y carreteras de México. Accidentes, reducción de carriles y cómo van las casetas hoy 22 de mayo.

EN VIVO: Últimas noticias de los bloqueos en carreteras de México hoy 22 de mayo de 2026
Cierre total de circulación en la carretera San Luis Potosí–Mexquitic con dirección a San Luis Potosí|Guardia Nacional Carreteras

Escrito por: Arturo Engels

¿Viajas en viernes? Mantente atento a este reporte EN VIVO, ya que iremos actualizando la circulación en tiempo real conforme se reporten más incidentes en las carreteras hoy en México.

En Azteca Noticias te mantenemos informado acerca del estado actual de las autopistas y carreteras de México para que calcules tus tiempos y planees bien tus rutas.

EN VIVO de los bloqueos que afectan carreteras en México hoy:

Recomendaciones de Azteca Noticias para automovilistas en carreteras de México

En Azteca Noticias te pasamos las siguientes recomendaciones para que circules más tranquilo en las carreteras de México:

Consulta reportes oficiales antes de salir

Mantén distancia de seguridad al manejar

Evita el uso del celular al conducir

Reporta emergencias al 911 o a CAPUFE

Sigue los reportes EN VIVO de Azteca Noticias.

Cierre parcial en autopista Libramiento Norte de la CDMX: Carreteras en México

La Guardia Nacional Carreteras informa sobre un cierre parcial a la circulación por maniobras de arrestre en la autopista Libramiento Norte de la Ciudad de México, esto en el kilómetro 1+300 con dirección a Atlacomulco.

Carreteras HOY: Lluvia en la autopista México-Cuernavaca

CAPUFE informa sobre condiciones climáticas adversas que seregistran en la autopista México-Cuernavaca, la lluvia se registra justo a la altura del kilómetro 30, por lo que se recomienda manejar con precaución, además de disminuir la velocidad.

Tráiler incendiado en la carretera 57, en San Luis Potosí

Se reporta que un tráiler se incendió sobre la carretera 57, este siniestro ocurre justo a la altura de Santa María del Río,, en San Luis Potosí; al momento no hay reporte de heridos

Recomendaciones de Azteca Noticias para automovilistas en carreteras de México

En Azteca Noticias te pasamos las siguientes recomendaciones para que circules más tranquilo en las carreteras de México:

Consulta reportes oficiales antes de salir

Mantén distancia de seguridad al manejar

Evita el uso del celular al conducir

Reporta emergencias al 911 o a CAPUFE

Sigue los reportes EN VIVO de Azteca Noticias.

Cierre TOTAL por manifestantes en la carretera San Luis Potosí-Mexquitic

La Guardia Naciona Carreteras informa sobre un cierre TOTAL a la corculación en la carretera San Luis Potosí- Mexquitic; esto por la presencia de manifestantes en la dirección a San Luis Potosí.

Fatal choque de tráiler en autopista Mazatlán–Culiacán

Se reporta un muerto y dos lesionados luego del choque de un tráiler sobre la autopista Mazatlán–Culiacán, esto justo a la altura del kilómetro 145.

Carreteras hoy: Carga vehicular en la caseta de cobro de Amozoc

CAPUFE reporta carga vehicular en la caseta de cobro de Amozoc de la autopista Puebla-Acatzingo, por o que se recomienda manejar con precaución.

Cierre TOTAL en la autopista México-Querétaro

¿Qué pasa en la México-Querétaro? CAPUFE informa sobre un cierre TOTAL en la autopista México-Querétaro, esto debido al retiro de una unidad siniestrada justo a la altura del kilómetro 40 con dirección a Querétaro.

Tráfico en la autopista México-Puebla tras accidente mortal

¿Qué pasa en la México-Puebla? Una fuerte carga vehicular se registra sobre la autopista autopista México-Puebla a la altura de Finsa, con dirección a Puebla, debido al percance donde un motociclista falleció metros más adelante. Conductores reportan avance lento y filas kilométricas en la zona, mientras continúan las afectaciones por las maniobras y presencia de servicios de emergencia.

¡Maneja con precaución! Lluvia en autopista Cuernavaca-Acapulco

CAPUFE reporta lluvia sobre la autopista Cuernavaca-Acapulco, justo a la altura de la caseta de La Venta, por lo que se recomienda bajar la velocidad y conducir con mayor precaución.

Cierres parciales en carreteras hoy en México

Hoy, CAPUFE y la Guardia Nacional mantienen monitoreo constante de las autopistas del país y emiten avisos por cada incidente, por lo que se recomienda estar atentos a nuevas actualizaciones que puedan surgir durante el día.

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