EN VIVO de los bloqueos que afectan carreteras en México hoy: Tráiler incendiado en la carretera 57; San Luis Potosí
Sigue el reporte minuto a minuto de autopistas y carreteras de México. Accidentes, reducción de carriles y cómo van las casetas hoy 22 de mayo.
¿Viajas en viernes? Mantente atento a este reporte EN VIVO, ya que iremos actualizando la circulación en tiempo real conforme se reporten más incidentes en las carreteras hoy en México.
En Azteca Noticias te mantenemos informado acerca del estado actual de las autopistas y carreteras de México para que calcules tus tiempos y planees bien tus rutas.
EN VIVO de los bloqueos que afectan carreteras en México hoy:
Recomendaciones de Azteca Noticias para automovilistas en carreteras de México
En Azteca Noticias te pasamos las siguientes recomendaciones para que circules más tranquilo en las carreteras de México:
Consulta reportes oficiales antes de salir
Mantén distancia de seguridad al manejar
Evita el uso del celular al conducir
Reporta emergencias al 911 o a CAPUFE
Sigue los reportes EN VIVO de Azteca Noticias.
Cierre parcial en autopista Libramiento Norte de la CDMX: Carreteras en México
La Guardia Nacional Carreteras informa sobre un cierre parcial a la circulación por maniobras de arrestre en la autopista Libramiento Norte de la Ciudad de México, esto en el kilómetro 1+300 con dirección a Atlacomulco.
En #EdoMex continúa cierre parcial de circulación por #Maniobras de arrastre y salvamento cerca del km 001+300 de la autopista Libramiento Norte de la Ciudad de México, con dirección Atlacomulco. Atienda indicación vial. pic.twitter.com/HWP0L3eTN4— Guardia Nacional Carreteras (@GN_Carreteras) May 22, 2026
Carreteras HOY: Lluvia en la autopista México-Cuernavaca
CAPUFE informa sobre condiciones climáticas adversas que seregistran en la autopista México-Cuernavaca, la lluvia se registra justo a la altura del kilómetro 30, por lo que se recomienda manejar con precaución, además de disminuir la velocidad.
🌧️🌩️ CONDICIONES CLIMÁTICAS 🌧️🌩️ #AutMéxicoCuernavaca, registra #lluvia a la altura del km 38. Disminuye tu velocidad y maneja con precaución.— CAPUFE (@CAPUFE) May 22, 2026
Tráiler incendiado en la carretera 57, en San Luis Potosí
Se reporta que un tráiler se incendió sobre la carretera 57, este siniestro ocurre justo a la altura de Santa María del Río,, en San Luis Potosí; al momento no hay reporte de heridos
#Importante | Un tráiler ardió en llamas sobre la carretera 57, a la altura de Santa María del Río, en San Luis Potosí.— Azteca Noticias (@AztecaNoticias) May 22, 2026
🚨 Servicios de emergencia acudieron a la zona para controlar el fuego y resguardar la circulación. pic.twitter.com/JFARD9m1ol
Recomendaciones de Azteca Noticias para automovilistas en carreteras de México
En Azteca Noticias te pasamos las siguientes recomendaciones para que circules más tranquilo en las carreteras de México:
Consulta reportes oficiales antes de salir
Mantén distancia de seguridad al manejar
Evita el uso del celular al conducir
Reporta emergencias al 911 o a CAPUFE
Sigue los reportes EN VIVO de Azteca Noticias.
Cierre TOTAL por manifestantes en la carretera San Luis Potosí-Mexquitic
La Guardia Naciona Carreteras informa sobre un cierre TOTAL a la corculación en la carretera San Luis Potosí- Mexquitic; esto por la presencia de manifestantes en la dirección a San Luis Potosí.
#TomePrecauciones en #SanLuisPotosí se registra cierre total de circulación por presencia de personas cerca del km 000+000 de la carretera San Luis Potosí – Mexquitic con dirección a San Luis Potosí. Atienda indicación vial. pic.twitter.com/2USD7k4gER— Guardia Nacional Carreteras (@GN_Carreteras) May 22, 2026
Fatal choque de tráiler en autopista Mazatlán–Culiacán
Se reporta un muerto y dos lesionados luego del choque de un tráiler sobre la autopista Mazatlán–Culiacán, esto justo a la altura del kilómetro 145.
🔴#Alerta en carretera...— Azteca Noticias (@AztecaNoticias) May 22, 2026
Se reporta un muerto y dos lesionados dejó el choque de un tráiler en la autopista Mazatlán–Culiacán, a la altura del kilómetro 145.
Maneja con precaución. pic.twitter.com/F4sY7Xp17W
Carreteras hoy: Carga vehicular en la caseta de cobro de Amozoc
CAPUFE reporta carga vehicular en la caseta de cobro de Amozoc de la autopista Puebla-Acatzingo, por o que se recomienda manejar con precaución.
🟠 CARGA VEHICULAR 🟠— CAPUFE (@CAPUFE) May 22, 2026
Autopista Puebla - Acatzingo, Plaza de Cobro Amozoc. Registra carga vehicular en dirección Acatzingo, sin reporte de incidente. Maneja con precaución.
Cierre TOTAL en la autopista México-Querétaro
¿Qué pasa en la México-Querétaro? CAPUFE informa sobre un cierre TOTAL en la autopista México-Querétaro, esto debido al retiro de una unidad siniestrada justo a la altura del kilómetro 40 con dirección a Querétaro.
🔴 CIERRE DE CIRCULACIÓN 🔴 #AutMéxicoQuerétaro, km 40, dirección Querétaro. Cierre a la circulación por atención de accidente (maniobras para el retiro de unidad siniestrada). Toma tus precauciones. Para más información llama al 0⃣7⃣4⃣.— CAPUFE (@CAPUFE) May 22, 2026
Tráfico en la autopista México-Puebla tras accidente mortal
¿Qué pasa en la México-Puebla? Una fuerte carga vehicular se registra sobre la autopista autopista México-Puebla a la altura de Finsa, con dirección a Puebla, debido al percance donde un motociclista falleció metros más adelante. Conductores reportan avance lento y filas kilométricas en la zona, mientras continúan las afectaciones por las maniobras y presencia de servicios de emergencia.
🔴⚠️ Así el tráfico en la zona de la autopista #México #Puebla a la altura de Finsa dirección a Puebla, debido al percance del motociclista fallecido metros más adelante.— TraficoPuebla (@Trafico_Puebla) May 22, 2026
Asimismo conductores piden apoyo de las autoridades de movilidad pues los conductores de la lateral quieren… pic.twitter.com/2XouaBh8zJ
¡Maneja con precaución! Lluvia en autopista Cuernavaca-Acapulco
CAPUFE reporta lluvia sobre la autopista Cuernavaca-Acapulco, justo a la altura de la caseta de La Venta, por lo que se recomienda bajar la velocidad y conducir con mayor precaución.
🌧️🌩️ CONDICIONES CLIMÁTICAS 🌧️🌩️— CAPUFE (@CAPUFE) May 22, 2026
Autopista Cuernavaca - Acapulco, registra #lluvia a la altura de la Plaza de Cobro La Venta. Disminuye tu velocidad y maneja con precaución.
Cierres parciales en carreteras hoy en México
Hoy, CAPUFE y la Guardia Nacional mantienen monitoreo constante de las autopistas del país y emiten avisos por cada incidente, por lo que se recomienda estar atentos a nuevas actualizaciones que puedan surgir durante el día.
🟢 RESTABLECIMIENTO DE CIRCULACIÓN 🟢— CAPUFE (@CAPUFE) May 22, 2026
Autopista Córdoba - Veracruz, km 11, dirección Córdoba. El accidente ha sido atendido. Tramo opera de manera normal. Maneja con precaución. 🚌🚙🚗🏍️.