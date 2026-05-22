Esta es la moneda conmemorativa del Mundial 2026 que puedes conseguir a menor precio

El balón en la cartera. La fiebre por la Copa Mundial de la FIFA 2026™ ya comienza a sentirse y no solo en las canchas. Entre los artículos más buscados destaca la moneda conmemorativa que ha llamado la atención de coleccionistas y aficionados por su diseño y valor accesible.

Si estás pensando en adquirir una pieza especial sin gastar de más, esta opción podría ser la ideal para sumarla a tu colección antes del inicio del torneo y antes de que se terminen.

¿Cuál es la moneda del Mundial 2026 más barata?

De acuerdo con el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, se establecieron tres monedas conmemorativas de la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

La más barata es la moneda de plata, con un valor nominal de 10 pesos, seguida por la moneda bimetálica de 20 pesos. Aunque esta última tiene un valor nominal mayor, suele ser más accesible en circulación por sus materiales.

Las monedas de $20 conmemorativas de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ estarán disponibles en sucursales bancarias desde el 18 de mayo de 2026.⚽💰

🔹Clientes: sin límite de pzas

🔹 No clientes: hasta 150 pzas en sucursales con servicio de canje



Consulta: https://t.co/d3Gw4BQ9dg pic.twitter.com/prcgYQws8p — Banco de México (@Banxico) May 13, 2026

En contraste, la moneda de oro puro es la más costosa, con un valor nominal de 25 pesos, pero su precio real en el mercado será considerablemente más alto por su contenido de metal precioso.

¿Cuál es el valor de todas las moneda conmemorativas del Mundial 2026?

En total, las monedas conmemorativas del Mundial 2026 tienen valores nominales de 10, 20 y 25 pesos, dependiendo del material: plata, bimetálica y oro.

También puedes obtenerlas en ventanillas del #BancoDeMéxico desde el 14 de mayo de 2026 (hasta 10 monedas de cada diseño, según disponibilidad).



Consulta más información aquí:https://t.co/WAEBzuySLDhttps://t.co/yLnuh3RXjM pic.twitter.com/FAIxKGq9oE — Banco de México (@Banxico) May 13, 2026

Cada una cuenta con características específicas en cuanto a composición, peso y diseño, todas vinculadas a la celebración del torneo organizado por México, Estados Unidos y Canadá.

¿Puedo conseguir las monedas del Mundial 2026 en Banco Azteca?

Las piezas premium de la colección se distribuyen en sucursales de banca comercial como Banco Azteca que cuentan con ventanilla de metales y divisas, aunque su disponibilidad suele agotarse rápidamente.

En la capital, algunas de las sedes con mayor flujo son Roma Norte, Centro Histórico, San Ángel , Santa Bárbara en Iztapalapa y Lindavista.

También es posible acudir a ventanillas de banca comercial, pero se recomienda llamar previamente para verificar la disponibilidad de estas monedas en cada sucursal.