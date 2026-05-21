¿En cuánto se venden las monedas del Mundial 2026? Tips para evitar estafas

Las monedas de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ ya comenzaron a generar expectativa entre coleccionistas, aficionados al fútbol y personas que buscan guardarlas como recuerdo histórico; sin embargo, junto con el interés, también comenzaron a aparecer publicaciones con precios exagerados y posibles fraudes en internet .

El Banco de México confirmó la puesta en circulación de 12 monedas conmemorativas relacionadas con el Mundial 2026; algunas podrán utilizarse normalmente para pagos, mientras que otras serán piezas de colección acuñadas en oro y plata.

¿Cuáles son las monedas conmemorativas del Mundial 2026?

La colección está formada por cuatro monedas bimetálicas de 20 pesos y ocho monedas de metales finos; estas últimas fueron fabricadas en oro y plata por la Casa de Moneda de México.

Las monedas celebran las tres sedes mexicanas del Mundial: Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey; además, existe una cuarta pieza dedicada al patrimonio natural y cultural del país.

En los diseños aparecen símbolos reconocidos como el Ángel de la Independencia, la Minerva, el Cerro de la Silla, ajolotes, jaguares, mariposas monarca, agaves y hasta referencias al papel picado mexicano.

Cuánto cuestan las monedas de oro, plata y las bimetálicas

Las monedas bimetálicas tienen un valor nominal de 20 pesos; es decir, pueden usarse normalmente para compras o pagos porque son monedas de circulación oficial.

Sin embargo, en internet ya comenzaron a ofrecerse mucho más caras debido al furor que genera el Mundial 2026; algunas publicaciones alcanzan cientos o miles de pesos pese a que apenas empezaron a circular.

En el caso de las monedas de plata y oro, el precio cambia dependiendo del metal y del mercado internacional; las de plata contienen una onza troy de plata pura, mientras que las de oro tienen un cuarto de onza troy de oro puro.

Por ello, estas piezas sí pueden venderse en varios miles de pesos, especialmente las de edición limitada.

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Dónde comprar las monedas del Mundial 2026 de forma segura

El Banco de México explicó que las monedas de oro y plata estarán disponibles a través de distribuidores autorizados; entre ellos se encuentran la Casa de Moneda de México y el Museo Interactivo de Economía.

Las monedas bimetálicas llegarán gradualmente a bancos y circulación normal; es decir, algunas personas podrían recibirlas incluso como cambio en operaciones cotidianas.

Especialistas recomiendan evitar compras apresuradas en redes sociales o páginas sin respaldo oficial.

Las monedas de $20 conmemorativas de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ estarán disponibles en sucursales bancarias desde el 18 de mayo de 2026.⚽💰

🔹Clientes: sin límite de pzas

🔹 No clientes: hasta 150 pzas en sucursales con servicio de canje



Consulta: https://t.co/d3Gw4BQ9dg pic.twitter.com/prcgYQws8p — Banco de México (@Banxico) May 13, 2026

Cómo detectar fraudes y precios inflados en internet

Uno de los errores más comunes es creer que cualquier moneda conmemorativa vale miles de pesos automáticamente; en realidad, muchas publicaciones aprovechan la emoción del Mundial para inflar precios.

También es importante revisar fotografías reales, certificados y reputación del vendedor; si alguien promete “ganancias inmediatas” o asegura que una moneda “subirá muchísimo” en pocos días, podría tratarse de un engaño.

Otro foco rojo son las publicaciones que utilizan imágenes oficiales, pero no muestran la moneda real que será enviada.

Para identificar monedas originales del Mundial 2026 es importante revisar detalles como el peso, el relieve, el acabado y los elementos de seguridad incluidos por el Banco de México; las monedas auténticas cuentan con microtexto, imagen latente y grabados definidos que no deben verse borrosos o mal alineados.

También deben incluir la ceca “M°” de la Casa de Moneda de México y respetar exactamente los diseños oficiales relacionados con Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey y los símbolos culturales del país.

En las piezas de oro y plata, especialistas recomiendan verificar certificados, dimensiones y pureza del metal; además, desconfía de monedas con colores extraños, acabados brillosos exagerados o precios demasiado bajos, ya que podrían tratarse de copias o piezas alteradas.

Por qué algunas monedas se revenden mucho más caras

Las monedas relacionadas con eventos históricos suelen aumentar de valor con el tiempo debido a la demanda de coleccionistas; además, el Mundial 2026 tendrá un peso especial porque México será triple sede mundialista junto con Estados Unidos y Canadá.

Las piezas de oro y plata suelen ser las más buscadas porque tienen contenido de metal precioso; además, muchas personas las adquieren como inversión o recuerdo histórico.

Qué recomienda Banxico antes de comprarlas

El Banco de México recomienda adquirir las monedas únicamente con distribuidores autorizados y verificar siempre características como peso, diseño y elementos de seguridad.

También recordó que las monedas bimetálicas son de curso legal y podrán utilizarse normalmente; mientras tanto, las de oro y plata están dirigidas principalmente al mercado de colección.

Con la fiebre mundialista creciendo rumbo a 2026, expertos sugieren comprar con calma, comparar precios y evitar caer en ofertas sospechosas que prometen piezas “exclusivas” o “agotadas” cuando apenas comienzan a circular.