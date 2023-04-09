Con cámaras, Irán vigilará a mujeres que no lleven el velo o hiyab

Al presidente de Irán, Ebrahim Raisi y al líder supremo, Ayatollah Ali Khameini, parece importarles poco las protestas en su país y la polémica internacional, ya que ahora instalan cámaras de vigilancia en la vía pública para poder identificar y sancionar a la mujeres que no porten el velo, para el que ya se pensó todo un protocolo.

“Con el uso de tecnología y equipos avanzados, se identifica a la persona. Se le advertirá. Luego, esa persona será presentada al sistema judicial con los documentos para tratar el problema”, declaró Ahmad-Reza Radan, jefe de la policía de Irán.

¿Qué hizo Mahsa Amini en Irán?

Fue a raíz de la muerte de la joven Mahsa Amini, que un número creciente de mujeres se rebeló al quitarme esta vestidura.

Amini, de 22 años, es la chica que murió a manos de las autoridades iraníes, luego de que la arrestaran por no portar adecuadamente el velo.

Continúan las protestas en Irán | Una diputada se cortó el cabello en solidaridad. | Una joven fue brutalmente asesinada por participar en las manifestaciones. | Reapareció la periodista rusa que protestó en un noticiario. @roberto_ruizg @BravoLucy #HechosAM @AztecaNoticias pic.twitter.com/mAhOcnLX06 — Hechos AM (@HechosAM) October 5, 2022

Desde entonces se desencadenó una ola de protestas que culminaron en más muertes, arrestos o severos castigos. Por su parte, las autoridades de Irán defienden la importancia que el hiyab tiene en esta cultura...

“La cuestión del hiyab es una restricción legal de la sharía. No es una restricción del gobierno. Es legal y religiosa. Quitarse el hiyab está prohibido en la sharía”, expresó el Ayatollah Ali Khamein.

De acuerdo con las reglas islámicas, las mujeres están obligadas a cubrirse el cabello con el velo y usar ropa larga para disimular su figura, quien se atreve a desafiar esta regla, corre el riesgo de ser detenida, obtener una multa o ser candidata a un castigo público.