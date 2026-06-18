Alerta en Veracruz por fuga de químico en una zona industrial

Una fuga de químico una intensa movilización de cuerpos de emergencia en la congregación de Mundo Nuevo, perteneciente al municipio de Coatzacoalcos, Veracruz.

El reporte comenzó cuando vecinos percibieron un fuerte olor en el ambiente y presentaron molestias como ardor en los ojos, irritación en la garganta y sensación de resequedad.

¿Qué ocurrió en Mundo Nuevo, Coatzacoalcos?

Tras recibir los reportes ciudadanos, elementos de Protección Civil acudieron a la zona y activaron los protocolos de seguridad para determinar el origen de la fuga.

Personal de Petróleos Mexicanos (Pemex) también llegó al lugar para realizar una inspección y evaluar el riesgo.

De acuerdo con las autoridades, se trató de una fuga de dióxido de carbono que, hasta el momento, no representa un peligro mayor para la población.

🚨🏭 Habitantes de Mundo Nuevo encendieron las alertas tras detectar un fuerte olor a químico que provocó la movilización de cuerpos de emergencia y personal especializado en la zona.



Luego de las revisiones correspondientes, autoridades confirmaron que se trataba de una fuga de… pic.twitter.com/GxZEZOMwUc — TV Azteca Veracruz (@AztecaVeracruz) June 17, 2026

¿Hubo personas afectadas por la fuga de dióxido de carbono?

Las revisiones realizadas por personal especializado no detectaron personas intoxicadas ni lesionadas. Sin embargo, habitantes de Mundo Nuevo aseguraron haber sentido molestias físicas derivadas del olor que se percibió durante varias horas.

Algunos vecinos señalaron que no es la primera vez que ocurre una situación similar en la comunidad. Los habitantes afirman que desde hace varios meses han percibido olores extraños, principalmente durante las noches.

Por ello, solicitaron mayor información y protocolos claros de actuación en caso de que sea necesario evacuar la zona ante futuros incidentes.

La preocupación se centra en la presencia de niños, adultos mayores y personas con problemas respiratorios que podrían ser más vulnerables.

Aunque las autoridades informaron que la situación se encuentra bajo evaluación y sin riesgos graves reportados, la calle Reforma permanece acordonada.

Vecinos aseguran que la emanación todavía es perceptible en un canal de aguas pluviales y en algunos puntos de la vialidad, por lo que continúan atentos a cualquier actualización oficial.

