Vecinos de Iztapalapa corrieron a la alcaldesa Aleida Alavez entre reclamos y objetos lanzados, exigiendo soluciones inmediatas tras las fuertes lluvias que dejaron graves inundaciones y afectaciones en la colonia Vicente Guerrero. La molestia se disparó ante la ausencia de apoyo real, mientras el agua alcanzó más de un metro de altura en sus casas.

Fue durante la tarde-noche del sábado 27 de septiembre que una severa tormenta provocó inundaciones en colonias de Iztapalapa como Santa Martha Acatitla, Vicente Guerrero, Ermita Zaragoza y Ejército de Oriente, así como en municipios mexiquenses como Nezahualcóyotl y Los Reyes La Paz.

Más de 300 viviendas resultaron afectadas; muebles, electrodomésticos y vehículos sufrieron daños irreparables, y muchos vecinos tuvieron que sacar sus pertenencias a la calle para intentar salvarlas, sin éxito.

¡No más fotos! Piden apoyo real por inundaciones en la colonia Vicente Guerrero de Iztapalapa

La molestia de los vecinos estalló cuando la alcaldesa de Iztapalapa, Aleida Alavez, acudió a la unidad habitacional Vicente Guerrero: “A donde vayas, no te vas a esconder, queremos soluciones”, le gritaron mientras era custodiada por policías entre reclamos y objetos lanzados.

Josefina Cervantes, una de las afectadas, relató que los vecinos incluso le aventaron lodo, cuestionando que su visita parecía más para fotos que para ayudar: “Si no nos iba a ayudar entonces, ¿para qué venía?”.

Otro vecino, Ignacio Callejas, destacó que el agua había arrasado con todo: “Perdimos, aquí entró el agua hasta la cocina a un metro de altura, la lavadora, el refrigerador, la sala, el comedor, los muebles, todo está abajo”.

La comunidad reclama soluciones inmediatas y una atención real ante la emergencia, era evidente la molestia de los habitantes.

“Sí, la verdad es que la correteamos, muchísimos la correteamos; ¿por qué? Porque igual, vuelvo a repetir, si ella está en ese puesto es porque puede. Si no puede con el puesto, que renuncie, literalmente que renuncie”, explicó el señor Isidro Flores, otro más de los afectados.

“Hubo un comentario de ella que dijo ‘No les voy a dar lo del seguro’, o sea, ya de plano”, agregó.

El domingo desplegaron cuadrillas, pero la afectación ya estaba hecha para quienes lo perdieron todo. Fueron más de 300 casas afectadas por las lluvias al oriente de la capital mexicana.