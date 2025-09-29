¡Más de 24 horas bajo el agua! Familias en Neza viven caos y pérdidas por inundación tras fuertes lluvias

El clima en la CDMX y el Estado de México volvió a mostrar su lado más severo: Mientras Usted Dormía, Fuertes lluvias provocaron caos, incertidumbre y temor entre miles de familias, dejando graves afectaciones materiales y pérdidas irreparables. Colonias enteras como Vicente Villada, en Neza, permanecen sumergidas bajo el agua más de 24 horas después del inicio de la tormenta, con vecinos atrapados en sus viviendas y sin apoyo de las autoridades.

Lluvias golpean fuerte todo el fin de semana en CDMX y Edomex

Todo inició la tarde-noche del sábado 27 de septiembre, la intensidad de la lluvia desató inundaciones que arrasaron con muebles, automóviles y negocios en diversas colonias del oriente de la capital y municipios mexiquenses.

“Llevamos más de 24 horas prácticamente encerrados en nuestras casa y no podemos hacer nada, el nivel del agua no baja”, relató Abraham Salas, vecino de Nezahualcóyotl que perdió todo lo que tenía en su hogar.

“Lamentablemente, todos nuestros bienes resultaron afectados, pérdida total de nuestros automóviles, nuestros negocios”, agregó.

#MientrasDormía | Nezahualcóyotl seguía inundado



🔹 Vecinos de la colonia Vicente Villada llevan más de 24 horas bajo el agua. 🔹 Reportan pérdida total de muebles, documentos y vehículos.

🔹 El agua alcanzó más de un metro de altura en algunas zonas.

🔹 Denuncian falta de… pic.twitter.com/6jkw2I1M1K — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) September 29, 2025

Vecinos como Juana Pérez también denunciaron que no solo perdieron sus pertenencias, sino que también enfrentan un grave riesgo sanitario: “Estamos sumergidos bajo el agua completamente colapsados, llenos de materia fecal, de bichos, de roedores, que afecta nuestra salud, pero a nadie le importa”.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: MÉXICO BAJO LLUVIAS: 14 ESTADOS ESPERAN AGUACEROS Y CON RIESGO DE INUNDACIONES

Pedro López, vecino con discapacidad, narró cómo perdió sus muebles y electrodomésticos, pero aun así se organizó con otros afectados para alquilar bombas y mangueras con tal de desalojar el agua.

Mientras tanto, doña María Lidia mostró la impotencia de perder sus documentos, ropa y hasta un ropero nuevo que apenas había comprado: “Todo se echó a perder, todo”.

Los afectados recalcan que cada temporada de lluvias sufren la misma tragedia y exigen que las autoridades atiendan de raíz el problema. El temor y la incertidumbre persisten, mientras las lluvias prometen no dar tregua en los próximos días.