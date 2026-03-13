Emergencia en Brasil: Jair Bolsonaro es hospitaizado en terapia intensiva; esto se sabe del expresidente

El expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, fue ingresado de urgencia a terapia intensiva en Brasilia tras presentar complicaciones respiratorias, informaron fuentes médicas durante la joarna de este viernes.

De acuerdo con el parte clínico difundido por el hospital que lo atiende en la capital brasileña, el exmandatario presentó fiebre alta y una caída significativa en su saturación de oxígeno, lo que obligó a su traslado inmediato desde el centro penitenciario donde se encontraba detenido.

¿Qué enfermedad tiene Jair Bolsonaro?

Los médicos confirmaron que Bolsonaro padece bronconeumonía bacteriana bilateral, una infección pulmonar que afecta ambos pulmones y que puede generar complicaciones graves si no se trata de manera oportuna.

Cabe decir que el estado de salud del exmandatario ha generado gran atención política y mediática en Brasil, donde su figura sigue siendo una de las más influyentes y polarizantes del país.

Jair Bolsonaro es ingresado a terapia intensiva en Brasilia 🚨🏥



El expresidente de Brasil fue trasladado de urgencia desde el centro penitenciario tras presentar fiebre alta y una caída en su saturación de oxígeno. Los médicos confirmaron un cuadro de bronconeumonía bacteriana… pic.twitter.com/DeYJoQ1KpO — adn Noticias (@adnnoticiasmx) March 13, 2026

Cabe decir que este tipo de infección afecta los bronquios y los pulmones, provocando inflamación, dificultad respiratoria, fiebre alta, tos persistente y disminución del oxígeno en la sangre.

Especialistas señalan que en casos severos puede requerir hospitalización en unidades de cuidados intensivos, especialmente cuando el paciente presenta problemas respiratorios o factores de riesgo.

¿Por qué Jair Bolsonaro fue trasladado desde prisión?

El traslado ocurrió después de que el equipo médico del sistema penitenciario detectara un deterioro en su condición respiratoria, con niveles de oxígeno por debajo de lo normal.

Ante esta situación, las autoridades autorizaron su traslado inmediato a un hospital en Brasilia, donde fue ingresado en la unidad de terapia intensiva para recibir tratamiento especializado y monitoreo permanente.