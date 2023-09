VIDEO “Ni sabía quién era”: Jairo de Yahritza y Su Esencia confiesa su reacción por memes que lo comparan con Tizoc

La agrupación Yahritza y Su Esencia no deja de estar en la polémica, debido a que desde hace unos meses, sus integrantes realizaron algunas declaraciones que no fueron del agrado de varios usuarios de redes sociales.

Los tres jóvenes, Yahritza, Armando y Jairo, originarios de Yakima, Washington, Estados Unidos, interpretan temas del género regional mexicano. Durante una entrevista en la Ciudad de México, hablaron sobre la comida nacional.

¿Qué dijeron Yahritza y Su Esencia?

Jairo destacó que no le gustaba la comida mexicana, ya que no come platillos con picante “porque yo soy bien delicado, y pues casi nada más como ‘chicken’. Como alas, que no tengan chile, no me gusta nada de eso”, afirmó el joven que toca el bajo.

Este comentario detonó críticas y ataques en su contra a través de redes sociales e incluso fueron abucheados en el Zócalo de la CDMX, durante su presentación en por las celebraciones del 15 de septiembre.

En internet, algunas personas compartieron fotos del músico comparándolo con la imagen de Pedro Infante, en su papel de la cinta “Tizoc”, estrenada en 1956.

¿Qué dijo Jairo de Yahritza y Su Esencia?

Sin embargo, el integrante de Yahritza y Su Esencia admitió que le afectaron los memes, aunque admitió que al inicio no conocía a la persona con quien lo comparaban.

“La verdad sí me afectó, porque miraba yo videos en el ‘For your page’ de él (Tizoc) y los ponían como a lado, la cara de él y la mía, no sabía quién era”, declaró Jairo en una entrevista con el Youtuber Gusgri.

Ante las críticas y ataques, Mando, el mayor de los hermanos Martínez, consideró que esas primeras declaraciones fueron producto de su propia ignorancia, por lo cual les toca resistir loas descalificaciones.

“Vamos a aguantar la carrilla, era nuestra ignorancia lo que nos llevó ahí”, afirmó Mando.

Por su parte, Yahritza, la vocalista de la agrupación, destacó que este tipo de bromas les dolieron, pero “es mejor que nosotros lo pasemos a alguien más”, ya que otras personas pueden tomar este tipo de mensajes de una forma “más sensible”.