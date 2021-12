En Jalisco, denuncian “matadero” de tortugas marinas por caza

Habitantes de la zona conocida como La Cruz de Loreto, en la costa sur de Jalisco, denunciaron que existe un “matadero” de tortugas marinas derivado de la caza desmedida que ha convertido la playa en un cementerio de esta especie en peligro de extinción.

Los pobladores de la zona han manifestado su preocupación por la depredación de las tortugas marinas que llegan a desovar a esta zona de la playa en Jalisco.

La falta de vigilancia ha permitido que los depredadores de las tortugas marinas, las ataquen sin piedad y solo los restos de la especie queden esparcidos por toda esa región.

Habitantes de la región indican que son alrededor de tres kilómetros de playa en donde los cazadores de tortugas aprovechan para realizar esta caza desmedida de tortugas marinas a las que sacrifican dejando sus caparazones abandonados en la zona.

Señalan que esta práctica se ha convirtiendo en una situación incontrolable y, a pesar de que ya levantaron las denuncias correspondientes, temen por su seguridad ante tal ecocidio en esta zona de la costa sur de Jalisco, area conocida como Playón de Mismaloya.

Los denunciantes indican que el problema es delicado porque los depredadores “siempre están haciendo de las suyas”.

No hay vigilancia para proteger a tortugas marinas

Recordaron que antes contaba con personal que vigilaba el área y “no había ese matadero de tortugas pero ya tienen tiempo mucho tiempo” y denunció que han amenazado a quienes defienden a la especie y la zona.

En imágenes captadas por Fuerza Informativa Azteca se aprecia que son decenas de caparazones de tortugas marinas, las cuales han sido sacrificadas en la zona Playón de Mismaloya por lo que piden se controle esta situación tan grave en las playas de Jalisco.

“El problema es grave porque no habido quien detenga, urge que se ponga atención en este asunto, esta gente no entiende, tiene recursos tienen la pesca, la cooperativa pero no les basta les gusta sacrificar a las tortugas”, acusó un habitante de la zona.

Ante tales denuncias, la autoridad de la Octava Zona Naval señaló que se intensificarán los recorridos para evitar este ecocidio en La Cruz de Loreto y así darle la protección que por ley se le debe de dar a las tortugas marinas.

