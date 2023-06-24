El día que James Cameron estuvo a punto de morir como los millonarios del Titán

Una de las películas que marcaron a toda una generación es Titanic, la obra de Hollywood que sigue recaudando millones debido a su extraordinaria historia y que estuvo dirigida por James Cameron, quien estudió a fondo todo lo relacionado con el naufragio de la embarcación en 1912, tanto que fue de los primeros en bajar al fondo del océano Atlántico para poder observarlo.

Probablemente, esa película fue la que impulsó a decenas de personas a pagar más de 4 millones de pesos para, 100 años después, meterse a un submarino experimental y "turistear" alrededor del Titanic. El sumergible llevó el nombre de Titán, fue obra de la empresa OceanGate y recientemente implosionó dentro del mar con cinco víctimas a bordo.

Esta tragedia dio pie a recordar la historia de Cameron, quien en medio de sus 33 expediciones al fondo del océano, tuvo una que estuvo muy cerca de terminar como la de los millonarios que perdieron la vida recientemente, pues su submarino habría quedado atrapado durante alrededor de 19 horas.

¿James Cameron bajó al Titanic?

La respuesta es sí, James Cameron bajó al Titanic unas 33 veces con el "pretexto" de realizar la película protagonizada por Leonardo Di Caprio. La primera vez que lo hizo fue en 1997, dos años antes del estreno y a bordo de un submarino ruso, pero continuó haciéndolo durante varios años a pesar de los peligros que esto representaba.

Lo brutal de la historia es que su vida corrió serio peligro cuando estuvo durante atrapado cerca del Titanic por una corriente que le impidió su regreso. Así lo recordó Alan Estrada en una reciente entrevista, pues antes de realizar el mismo viaje a bordo de Titán, leyó el libro del director estadounidense.

La vez que James Cameron quedó atrapado mientras buscaba el Titanic

"Hay corrientes ahí abajo en el mar", explicó Alan por el Mundo durante su plática con Yordi Rosado. "James Cameron bajó 33 veces y una corriente de agua los atrapó en contra de la popa del Titanic. Estuvieron ahí, creo que 19 horas hasta que el agua se desviara", afirmó el actor mexicano, uno de los primeros latinoamericanos en realizar el tour.

James Cameron pudo morir como la tragedia del Titán, luego de quedar atrapado en una corriente|Oceangate

"Quedó atrapado en una corriente durante 19 horas, lo leí en su libro", sentenció el también youtuber, pues lo mencionaba dentro del contexto de los peligros que representa descender 4 mil metros rumbo fondo del océano, pues explicó que una vez atorado, simplemente no hay forma de recibir ayuda.

Afortunadamente, James Cameron pudo salir de aquel momento tenso y regresar a la superficie, caso contrario al que sufrió el Titán y los cinco pasajeros que sufrieron la implosión en lo profundo del Atlántico.

