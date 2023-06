Alan Estrada explica el peligro del submarino que bajó al Titanic: “Sabemos el riesgo”

En medio de la tensión por la desaparición del sumergible que se disponía a visitar los restos del Titanic, Hechos AM contactó con uno de los dos mexicanos que ha realizado el histórico y exclusivo viaje, Alan Estrada. El actor y creador de contenido, conocido como Alan por el mundo, explicó para Fuerza Informativa Azteca sobre el peligro que involucra este llamativo viaje.

Y es que dentro de la incertidumbre que gira alrededor de la tripulación y su lucha contrarreloj para poder regresar a la superficie, Alan comenzó diciendo que todos los que realizan esta inmersión dentro de la profundidad del océano saben los riesgos, con la posibilidad de muerte asumida en la documentación previa.

“Quienes estamos involucrados en esta expedición en el pasado, sabíamos perfectamente los riesgos que esto conlleva”, explicó el actor y youtuber. “Firmamos un release de responsabilidades de muchas hojas donde se menciona muchas ocasiones el riesgo que estás tomando”.

¿Qué es Titán, el “submarino” que ofrece visitar el Titanic?

De acuerdo con las palabras de Alan Estrada para Hechos AM sobre su viaje al Titanic, “Titán, el sumergible que está desaparecido, es un sumergible experimentar”, por lo que todos los que se sumergen sabían perfectamente que estas expediciones están aprendiendo e intentando hacer algo nuevo.

Como no podía ser de otra forma, aprovechó el espacio para explicar qué se siente subirse al submarino y descender varios kilómetros, sabiendo el riesgo que conlleva y los peligros a los que está sometido en todo momento.

¿Cómo es bajar al Titanic en el sumergible Titán?

“Todo varía mucho dependiendo de cómo esté el tiempo y cómo esté el océano. Normalmente, la expedición dura ocho días en los que estás arriba del barco, te toma unos dos (días) llegar al punto y, en una ventana donde el clima esté óptimo, ya anuncian intentar el descenso” explica Alan por el mundo.

Posteriormente, el viaje se divide en dos y comprende un total de ocho horas. Dos de ellas están destinadas en bajar hacia el fondo del océano, cuatro horas dura la exploración en el fondo del mar para poder encontrar el barco, para finalmente dejar otras dos horas para regresar a la superficie.

“Cualquier persona que tenga claustrofobia no puede hacer este tipo de expediciones. Sé que Titán es un sumergible único en su tipo, el cual no tiene asientos. Todo el espacio dentro es libre, y aunque no puedes ponerte de pie, sí hay espacio suficiente para moverte, quizá acostarte. Sí permite cierta libertad, pero el espacio es muy reducido”.

Titán es el único que ha llevado civiles a estas profundidades Alan Estrada

¿De qué está hecho Titán, el sumergible que visita el Titanic?

“Sabes perfectamente que Titán es un sumergible experimental, el primero en su tipo hecho de fibra de carbono, normalmente están hechos completamente de titanio, además de que las profundidades y la presión a la que es sometido el sumergible es inaudita. Hay muy pocos que puedan llegar a esta profundidad”, aseguró Alan Estrada para Hechos AM.

Respecto al alimento y las necesidades en caso de una emergencia, el mexicano explicó que el agua y alimento está destinado únicamente para las ocho horas que dura la inmersión; sin embargo, es posible que haya un poco de comida de emergencia, así como el oxígeno para otras 88 horas.

“Lo que sí es que, al estar respirando el mismo aire que expulsas, hay un tema de contaminación por el dióxido de carbono. Es un reto y están contrarreloj (...) No hay baño en Titán. Hay una caja que hace las veces de baño, con cero privacidad. Es un baño de emergencia”, explicó, pues en este momento podrían encontrarse ante una situación muy complicada.

Además de desear de corazón su pronto rescate, Alan concluyó diciendo que “no sería algo que yo volvería a hacer, fue algo muy riesgoso"; sin embargo, explicó que no tiene nada que ver con los sucesos recientes y que es una conclusión a la que llegó desde el primer momento, a pesar de la experiencia única de bajar al Titanic.