Jamie Lee Curtis rompe en llanto tras ganar su primer Oscar

Un momento muy emotivo se vivió en la condecoración de Jamie Lee Curtis como Mejor Actriz de Reparto durante los Premios Oscar 2023, pues la actriz de 64 años conisguió la primera estatuilla de su carrera y le dedicó el triunfo a los cientos de personas que han estado apoyándola a lo largo de su trayectoria, por lo que no contuvo sus lágrimas y lloró frente a la Academia.

Por su película “Todo En Todas Partes Al Mismo Tiempo”, Jamie Lee Curtis derrotó a Angela Bassett, Kerry Condon, Hong Chau y a la polémica Stephanie Hsu, además de estar junto a Michelle Yeoh con quien protagonizó un beso en la gala de los Premios SAG que encendió las redes sociales.

Tras pedir un fuerte silencio en la sala, Curtis aseguró: “Sé que parece que estoy parado aquí solo, pero no lo estoy, soy cientos de personas. Soy cientos de personas. ¿Dónde están los Daniels?”, para después agradecer a los que han apoyado su trayectoria en películas de género, con Un Juego de Gemelas como la gran estrella:

A todas las personas que han apoyado las películas de género que he hecho durante estos años, las miles y cientos de miles de personas, ¡acabamos de ganar un Oscar juntos! Jamie Lee Curtis, Premios Oscar 2023

Pero probablemente el momento que más conmovió a la protagonista de Everything Everywhere All at Once fue cuando recordó a sus padres, pues Jamie Lee Curtis miró al cielo y concluyó el agradecimiento: “Y a mi madre y a mi padre, que fueron nominados a los Oscar en diferentes categorías, ¡acabo de ganar un Oscar!”.

Jamie Lee Curtis protagoniza beso con Michelle Yeoh en los Premios SAG

Algunas semanas antes, cuando “Todo en todas partes al mismo tiempo” se consolidó como candidata en los Premios SAG, Jamie Lee Curtis recibió el premio SAG también como mejor actriz de reparto, pero que sobresalió por celebrar plantándole un tremendo beso en los labios a Michelle Yeoh, lo que provocó revuelo en redes sociales.

Yeoh compartió cuadro múltiples veces en la cinta y aunque no son pareja, eso no impidió que las dos se emocionaran con la premiación y en especial después del beso, pues ambas brincaron de felicidad.

Guillermo del Toro ganó el Oscar por la película de Pinocho

Quien levantó la bandera de México por todo lo alto fue Guillermo del Toro, pues su película de Pinocho fue premiada con el Oscar a Mejor Película Animada. Tras 15 años de gestación, la readaptación del cuento clásico se llevó el enésimo reconocimiento por el mundo de la actuación y convirtió al director mexicano en tres veces ganador de la estatuilla.

Por otro lado, el otro mexicano nominado fue Alfonso Cuarón, quien lamentablemente se quedó sin el reconocimiento como Mejor Cortometraje por Le Pupille, ya que fue superada por An Irish Goodbye.